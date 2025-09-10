दिल्ली पुलिस का ASI रिश्वत लेते पकड़ा गया, विजिलेंस टीम के सामने हवा में उड़ाए नोट

दिल्ली पुलिस की विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोरी के एक मामले में थाना हौज काजी में तैनात ASI राकेश कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. दरअसल आरोपी ASI ने एक शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी. लेकिन शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस की विजिलेंस शाखा को दी, जिसके बाद 9 सितंबर को ट्रैप ऑपरेशन चलाया गया.

पकड़े जाने पर हवा में उड़ाए नोट

इसके बाद विजिलेंस टीम जैसे ही मौके पर पहुंची तो आरोपी ASI ने रिश्वत की रकम को हवा में उछाल दिया, जिससे नोट इधर-उधर बिखर गए. टीम ने मौके से 10,000 रुपये भी बरामद किए, वहीं 5,000 रुपये की रकम भीड़ उठा ले गई. इस घटना ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब आरोपी खुद उसी विभाग का हिस्सा था.

मामले में कार्रवाई जारी

विजिलेंस यूनिट ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है. यह घटना बता रही है कि भले ही कोई भी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कहे लेकिन भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक अपनी जड़े जमा चुका है. जिसे प्रशासन के साथ लोगों के सहयोग के बिना नहीं खत्म किया जा सकता है.