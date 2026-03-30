दक्षिण‑पश्चिम दिल्ली के पुल प्रहलादपुर थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने छोटे एलपीजी सिलेंडर से अपनी पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति सुरेश को गिर फ्तार कर लिया है. साथ ही अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के वक्‍त आरोपी पति शराब के नशे में था या नहीं.

पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान पूनम के रूप में हुई है. वहीं वारदात को अंजाम देने वाले पति की पहचान सुरेश के रूप में हुई है.

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पति-पत्‍नी के बीच अक्‍सर होता था झगड़ा

पुलिस के मुताबिक, आरोपी सुरेश अपनी पत्नी पूनम और दो और चार साल की दो बेटियों के साथ पुल प्रहलादपुर इलाके में स्थित डीडीए फ्लैट में रहता था. सुरेश प्राइवेट नौकरी करता है और पति‑पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. बताया गया है कि पत्नी का आरोपी के परिजनों को लेकर विरोध रहता था, जिस कारण दोनों के बीच अक्‍सर झगड़े होते थे.

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पत्‍नी के सिर पर सिलेंडर से कई वार

इस मामले में पुलिस ने बताया कि शनिवार की रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई. आरोप है कि गुस्से में आकर सुरेश ने घर में रखे छोटे एलपीजी सिलेंडर से पूनम के सिर पर कई बार वार किया. हमले में पूनम का सिर बुरी तरह फट गया.

पड़ोसियों ने झगड़े की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और पूनम को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे कुछ ही देर बाद इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

मृतका के परिजनों को दी गई सूचना

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और आरोपी की मेडिकल जांच कराई जा रही है. यह भी जांच की जा रही है कि वारदात के समय आरोपी शराब के नशे में था या नहीं. पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच जारी है.