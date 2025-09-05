फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन ने IPL की तर्ज पर शुरू की थी हॉर्स लीग, फाइनेंशियल ट्रेल पर हुए ये खुलासे

पिछले दिनों फर्जी दूतावास बनाकर लोगों से ठगी करने के मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थी. इस मामले में एक आरोपी हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी की खबर भी आई थी. अब इस मामले में और बड़े खुलासे हो रहे हैं. नए खुलासे के मुताबिक हर्षवर्धन जैन ने आईपीएल की तर्ज पर Horse Premiere League (HPL) की शुरुआत की थी. एसटीएफ को मिले दस्तावेज़ों में 16 अंतरराष्ट्रीय टीमों की शॉर्टलिस्टिंग मिली है.

कई देशों में मिला फाइनेंशियल ट्रेल

एसटीएफ को जिन टीमों की शॉर्टलिस्टिंग मिली है, उनमें भारत, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इंडोनेशिया, इटली, जॉर्डन, ओमान, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, तुर्की, यूएई, यूके और अमेरिका शामिल हैं. इस मामले की जांच में पता चला है कि आरोपी के कई शेल फर्म्स हैं और विदेशों में बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं. कैमरून, मॉरिशस, यूएई और यूके में भी फाइनेंशियल ट्रेल मिला है. अब तक 11 बैंक अकाउंट्स की जानकारी सामने आई है. जिनमें से 6 दुबई, 3 मॉरिशस, 1 लंदन और 1 भारत में है.

लीग के इवेंट में शामिल हो चुके हैं नामी स्टार

एचपीएल इवेंट के लिए हर्षवर्धन जैन ने टाइटल स्पॉन्सरशिप से 10 करोड़ को-स्पॉन्सर से 8 करोड़ और एसोसिएट स्पॉन्सर से 7 करोड़ रुपये जुटाए. इस इवेंट में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ हर्षवर्धन की तस्वीर सामने आई है. इसके अलावा शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान और करीना कपूर खान का नाम एचपीएल के पैट्रन्स की लिस्ट में शामिल है. हर्षवर्धन विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था. इस मामले में 2 शिकायतें पुलिस में दर्ज हैं.