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बक्से में सोना ही सोना.. असम पुलिस ने तस्कर के साथ पकड़ा 55 करोड़ का गोल्ड

असम में पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक गोल्ड तस्कर को पकड़ा है. उसके पास से 55 करोड़ रुपये मूल्य के 37 किलोग्राम सोना मिला है.

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बक्से में सोना ही सोना.. असम पुलिस ने तस्कर के साथ पकड़ा 55 करोड़ का गोल्ड
असम पुलिस ने तस्कर अक्षय के पास से 55 करोड़ का सोना जब्त किया
सांगली:

असम पुलिस ने सोने की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 37 किलो (24 कैरेट) सोने के बिस्कुट जब्त किए हैं. इस मामले में महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले 32 वर्षीय अक्षय बनसोडे को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई गुवाहाटी के खारघुली इलाके में एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई.

पुलिस रख रही थी कड़ी नजर 

पुलिस पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध व्यक्ति पर कड़ी नजर रख रही थी. पक्की जानकारी मिलने के बाद एक विशेष टीम ने संबंधित जगह पर छापा मारा. पुलिस ने मौके पर अक्षय बनसोडे को दो बैग के साथ पकड़ा. जब उन बैग्स की तलाशी ली गई, तो उसमें से 37 किलो सोने के बिस्कुट बरामद हुए.

बनसोडे के पास से क्या-क्या मिला 

पुलिस को बनसोडे के पास से 37 किलो 24 कैरेट सोना (जिसकी बाजार कीमत 55 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है), 13 ग्राम चांदी और चार मोबाइल फोन (दो आईफोन और दो एंड्रॉयड) मिले हैं. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अक्षय बनसोडे पिछले दो महीने से गुवाहाटी में ही रह रहा था. आरोपी ने संभवतः इससे पहले भी करीब 20 किलो सोने की तस्करी की है.

तस्करी का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन?

इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि क्या इस तस्करी के तार किसी अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं. असम पुलिस ने दावा किया है कि राज्य में अब तक की यह सबसे बड़ी सोने की जब्ती है. इस बड़ी कार्रवाई से सोने की तस्करी के एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने की संभावना है. फिलहाल जांच एजेंसियां आरोपी के वित्तीय लेनदेन को खंगाल रही हैं और उसके अन्य साथियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है.
 

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