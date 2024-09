Yuzvendra Chahal: थमे नहीं थम रहा युजवेंद्र चहल का कहर, 2 मैच में लुट लिए 18 विकेट, VIDEO

Yuzvendra Chahal Took 18 Wickets in 4 Innings: टीम इंडिया के अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का जलवा काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 2 में थमे नहीं थम रहा है. डर्बीशायर के खिलाफ 9 विकेट झटकने वाले 34 वर्षीय स्टार का जलवा नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ भी देखने को मिला है. उन्होंने अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में भी 9 विकेट चटकाए है. टीम के लिए उन्होंने पहली पारी में 82 रन खर्च करते हुए 4, जबकि दूसरी पारी में 134 रन खर्च करते हुए 5 सफलता प्राप्त की है.

काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 2 का 52वां मुकाबला लीसेस्टरशायर और नॉर्थहैम्पटनशायर के बीच नॉर्थम्प्टन में खेला गया. इस मुकाबले में लीसेस्टरशायर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 203 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

