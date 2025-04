IPL 2025: युजवेंद्र चहल का बड़ा कारनामा, चेन्नई के खिलाफ हैट्रिक लेकर विश्व क्रिकेट में मचाया तहलका - VIDEO

Yuzvendra Chahal Record Second Hattrick of IPL History CSK vs PBKS: युजवेंद्र चहल ने CSK के खिलाफ हैट्रिक लेकर विश्व क्रिकेट में मचाया तहलका मचा दिया है. सैम कुरेन ने 47 गेंदों पर 88 रनों की पारी से सुर्खियाँ बटोरीं तो पंजाब ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सीएसके को 19.2 ओवरों में 190 रनों पर समेट दिया. कुरेन ने पारी में 9 चौके और 4 छक्के लगाए और एक समय ऐसा लग रहा था कि सीएसके 200 रन पार कर जाएगी, लेकिन चहल के चार विकेटों वाले ओवर ने पासा पलट दिया. चहल ने 19वां ओवर फेंका और उसमें सभी विकेट चटकाए. लेग स्पिनर चहल ने अपने चार ओवरों के कोटे में 32 रन देकर 4 विकेट झटके.

चहल, जो अंतिम ओवर तक विकेट से वंचित रहे, को एमएस धोनी (11) ने छक्का लगाया, लेकिन गेंदबाज ने उन्हें दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर कैच करा दिया. चौथी गेंद पर दीपक हुड्डा (2) ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक शॉट खेला, जबकि पांचवीं गेंद पर प्रभावशाली विकल्प अंशुल कंबोज (0) आउट हो गए.

नूर अहमद (0) ने एक शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन शॉट चूक गए और जेनसन लॉन्ग-ऑन से आए और हैट्रिक पूरी की, जो बाएं हाथ के स्पिनर की आईपीएल में दूसरी हैट्रिक थी.

