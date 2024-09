Yuvraj Singh: द्रविड़-धोनी नहीं, युवराज सिंह ने इस दिग्गज को बताया पसंदीदा कप्तान, विरोधी भी खाते थे खौफ

Yuvraj Singh on his Favourite Captain: भारतीय क्रिकेट के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह ने एक हालिया इंटरव्यू में अपने करियर के दौरान सबसे पसंदीदा कप्तान के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. युवराज ने द्रविड़ और धोनी जैसे अनुभवी कप्तानों को पीछे छोड़ते हुए सौरव गांगुली (Yuvraj Singh Picks Sourav Ganguly as hi Favourite Captain) को अपना पसंदीदा कप्तान बताया है. युवराज ने कहा, "गांगुली के साथ मैनें उनकी कप्तानी में ज्यादा खेला है इसलिए मैं उन्हें चुनता हूं. उनके नेतृत्व में मैंने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेलीं"

गांगुली बहुत ही आक्रामक कप्तान थे और उन्होंने भारतीय टीम को एक नई पहचान दी. उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर भी कई बड़ी जीत हासिल कीं." सौरव गांगुली के नेतृत्व में युवराज सिंह ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की और कई महत्वपूर्ण पारियां खेलीं. साल 2007 के टी20 विश्व कप में युवराज का शानदार प्रदर्शन धोनी की कप्तानी में संभव हो पाया था और साल 2011 के वनडे विश्व कप में भी युवराज धोनी की ही कप्तानी में खेले थे लेकिन इसके बावजूद युवराज ने धोनी को पीछे छोड़कर गांगुली को पसंदीदा कप्तान चुना.

द्रविड़ और धोनी भी भारतीय क्रिकेट के महान कप्तानों में से एक हैं. द्रविड़ ने भारतीय टीम को एक मजबूत टीम बनाया और धोनी ने भारतीय टीम को कई बड़े टूर्नामेंट जीताए. हालांकि, युवराज सिंह के लिए सौरव गांगुली का महत्व कुछ अलग ही रहा है जिसकी वजह से उन्होनें दादा का नाम सबसे ऊपर रखा.