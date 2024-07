Wd,4,6,4,4,4,0, ब्रेट ली के सपनों में आएंगे युसूफ पठान, लगा दी छक्के-चौकों की झड़ी, VIDEO

Yusuf Pathan vs Brett Lee, World Championship of Legends 2024: इंडिया चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 86 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त देते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है. मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज प्रचंड लय में नजर आए. टीम के लिए रॉबिन उथप्पा (65), कैप्टन युवराज सिंह (59), यूसुफ पठान (नाबाद 51) और इरफान पठान (50) ने अर्धशतक लगाया. मैच के दौरान एक ऐसा पल भी दिखा जब यूसुफ पठान ने विपक्षी टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली की जमकर खबर ली.

दरअसल, अपने जमाने में ली की कहर बरपाती गेंदबाजी का सामना करना बल्लेबाजों के लिए बेहद दुर्भर था. यही वजह है कि उनके खिलाफ बल्लेबाजों को आक्रामक बल्लेबाजी तो छोड़िए हमेशा रक्षात्मक शैली में ही देखा जाता था.

हालांकि, इस बार मामला कुछ और ही नजर आया. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के सेमी फाइनल मुकाबले में जब इंडिया चैंपियंस और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की भिड़ंत हुई तो यूसुफ पठान ने उनकी जमकर खबर ली.

यह वाकया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के दौरान देखने को मिला. ब्रेट ली अपनी टीम के लिए पारी का 19वां ओवर लेकर मैदान में आए. ओवर की पहली गेंद वाइड रही. जिसकी वजह से गेंद काउंट नहीं हुआ और ब्लू टीम को 1 रन भी प्राप्त हो गए.

ली के ओवर की पहली गेंद पर पठान ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में पहला चौका जड़ा. उसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया. तीसरी गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा से चौका के लिए भेजा.

चौथी गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉट खेला. यहां भी उन्हें चौका प्राप्त हुआ. पठान का मन यहीं नहीं भरा. उन्होंने 5वीं गेंद को भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलते हुए चौका प्राप्त किया. आखिरी गेंद पर कोई रन प्राप्त नहीं हुआ. इस तरह पठान इस ओवर में कुल 23 रन बटोरने में कामयाब रहे.

