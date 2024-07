''भारत को हराना'', टी20 वर्ल्ड कप 2024 में मिली हार का बदला लेने के बाद पाकिस्तानी कप्तान का हैरतअंगेज बयान

Younis Khan Big Statement: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला शनिवार को इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच खेला गया. इस हाई वोल्टेज मुकाबला का गवाह बना बर्मिंघम का मैदान. यूनुस खान की अगुवाई में पाकिस्तान चैंपियंस की टीम इंडिया चैंपियंस को 68 रन के बड़े अंतर से मात देने में कामयाब रही.

मैच के बाद पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान यूनुस खान ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, ''टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जिस तरह से पाकिस्तान की टीम हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. वह बहुत निराशाजनक था. हम यहां भारत को हराना चाहते थे और अपने प्रशंसकों को मुस्कुराने के लिए कुछ देना चाहते थे.''

Younis Khan said "The way Pakistan lost and got knocked out of 2024 T20 World Cup was very disappointing. We wanted to defeat India and give our fans something to smile about" 🇵🇰🇮🇳🔥 pic.twitter.com/aMgesRz0Ur