इस साल भारतीय महिलाओं ने जीते 3 विश्व कप , बहुत ही खास बन गया 2025 साल

'साल 2025' भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए बेहद खास रहा है. इस वर्ष भारत की बेटियों ने तीन विश्व कप खिताब अपने नाम किए. इसके अलावा, भारत ने इंग्लैंड की सरजमीं पर भी इतिहास रचा. आइए, इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं. महिला वनडे विश्व कप खिताब: भारतीय टीम ने श्रीलंका और पाकिस्तान के विरुद्ध शुरुआती दो मुकाबले जीते, लेकिन इसके बाद उसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. ऐसा लग रहा था कि यहां से टीम इंडिया के लिए खिताबी रेस में बने रहना मुश्किल है, लेकिन भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में खिताबी मैच खेला गया, जिसमें भारतीय महिला टीम ने 52 रन से जीत दर्ज करते हुए अपना पहला विश्व कप खिताब जीता.

महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप खिताब: इतिहास में पहली बार महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप खेला गया, जिसे भारत ने जीता. टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट के सभी 7 मुकाबले जीते. फाइनल में उसके सामने नेपाल की टीम थी, जिसे 7 विकेट से हराकर भारत ने इतिहास रच दिया.

अंडर-19 टी-20 विश्व कप खिताब: भारत की बेटियों ने जनवरी-फरवरी के बीच आयोजित टी20 फॉर्मेट के अंडर 19 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। इस युवा टीम ने ग्रुप मुकाबलों में वेस्टइंडीज, मलेशिया और श्रीलंका के विरुद्ध जीत दर्ज की। इसके बाद सुपर सिक्स में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड को परास्त किया. भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से रौंदकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया, जिसके बाद फाइनल में साउथ अफ्रीकी टीम को 9 विकेट से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की.

आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जनवरी में आयरलैंड के विरुद्ध तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली. पहला मैच 6 विकेट से जीतने के बाद भारत ने अगला मैच 116 रन से जीता. इसके बाद टीम इंडिया ने तीसरे मुकाबले में 304 रन से जीत हासिल करते हुए इतिहास रचा। यह वनडे फॉर्मेट में भारतीय महिला टीम की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत थी.

त्रिकोणीय सीरीज में जीत: भारत ने श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे त्रिकोणीय सीरीज को अपने नाम किया. फाइनल मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका के विरुद्ध 97 रन से जीत. हासिल की.

इंग्लैंड दौरे पर रचा इतिहास: भारतीय महिला क्रिकेट टीम जून-जुलाई के बीच इंग्लैंड के दौरे पर रही, जहां उसने 3-2 से टी20 सीरीज जीतने के बाद 2-1 से वनडे सीरीज को अपने नाम किय ऐसा पहली बार था, जब भारत की महिला टीम ने इंग्लैंड के दौरे पर सीमित ओवरों की दोनों सीरीज जीतीं.



