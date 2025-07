VIDEO: मैदान पर हुआ यशस्वी जायसवाल-बेन स्टोक्स का आमना-सामना, वीडियो हुआ वायरल

Yashasvi Jaiswal vs Ben Stokes IND vs ENG 2nd Test: शुभमन गिल ने शानदार शतक बनाया जबकि यशस्वी जायसवाल शतक से चूक गए. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन बुधवार को 5 विकेट पर 310 रन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की. गिल (114 रन, 216 गेंद) पर नाबाद हैं. इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद अपनी आक्रामकता बरकरार रखी, जबकि करुण नायर ने तीसरे नंबर पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सत्र के अंत में आउट हो गए. भारत ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन लंच तक दो विकेट पर 98 रन बना लिए थे. ऊपरी परिस्थितियों को देखते हुए स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जायसवाल और नायर ने मुश्किल समय में अच्छा प्रदर्शन किया.

पहले घंटे में केएल राहुल (26 गेंदों पर 2 रन) ने क्रिस वोक्स की गेंद पर स्टंप पर शॉट खेला, जिसके बाद जायसवाल-नायर की जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 80 रन जोड़े. लंच से कुछ मिनट पहले ब्रायडन कार्से ने एक गेंद तेजी से उछाली, जिससे नायर के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद दूसरी स्लिप में हैरी ब्रूक के पास चली गई. गेंद ज्यादा स्विंग नहीं हुई, लेकिन खेल के पहले घंटे में गेंद काफी सीम कर रही थी.

Some heated JAISBALL 🆚 BAZBALL on display! 👀#ENGvIND 👉 2nd Test, Day 1 | LIVE NOW on JioHotstar ➡ https://t.co/g6BryBoy3Y pic.twitter.com/ZJWy1ir2ih