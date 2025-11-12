विज्ञापन
IND vs SA: यशस्वी जायसवाल इतिहास रचने के करीब, एक पारी में ऐसा करते ही तोड़ देंगे रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

Yashasvi Jaiswal, IND vs SA: यशस्वी जायसवाल  लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं. काफी कम समय में जायलवाल विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए हैं

Read Time: 2 mins
Yashasvi Jaiswal vs Rohit Sharma record in Test: जायसवाल रच सकते हैं इतिहास
  • यशस्वी जायसवाल के पास साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे तेज पचास छक्के लगाने का अवसर है
  • उन्होंने अब तक 26 टेस्ट मैचों में 49 पारियों में कुल 43 छक्के लगाए हैं जो रिकॉर्ड के करीब हैं
  • यदि वे एक पारी में सात छक्के लगाने में सफल होते हैं तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे
Yashasvi Jaiswal upcoming Test record: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल के पास इतिहास रचने का मौका होगा. जायसवाल इस समय भारत के सबसे बेहतहीन टेस्ट बल्लेबाज हैं जो किसी भी टीम के खिलाफ धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं. अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जायसवाल के पास इतिहास रचने का मौका होगा. बता दें कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. टेस्ट सीरीज में जायसवाल के पास भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 छक्के पूरा करने का मौका होगा. इस समय तक जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर में 26 मैच की 49 पारियों में कुल 43 छक्के लगा चुके हैं. अब यदि जायसवाल एक पारी खेलकर 7 छक्के लगाने में सफल रहे तो भारत की ओर से टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. 

टूटेगा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

ऐसा करते ही जायसवाल, हिट मैन रोहित शर्मा के महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे. रोहित ने टेस्ट करियर में 50 छक्का 51 पारी में पूरा किए थे. वहीं, अगर दो पारी में जायसवाल 7 छक्के लगा पाने में सफल रहे तो वो रोहित के इस रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल हो जाएंगे. वैसे, टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्के पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम है. अफरीदी ने 26 मैच की 46 पारी में 50 छक्के अपने टेस्ट करियर में पूरा करने में सफल रहे थे. 

टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज 

बल्लेबाजदेशमैच पारी
शाहिद अफरीदीपाकिस्तान2646
रोहित शर्माभारत 30 51
टिम साउदीन्यूजीलैंड 36 60
एंड्रयू फ्लिंटॉफइंग्लैंड 4571
एडम गिलक्रिस्टऑस्ट्रेलिया5374
मैथ्यू हेडनऑस्ट्रेलिया4575

टेस्ट में बेस्ट हैं जायसवाल

यशस्वी जायसवाल  लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं. काफी कम समय में जायलवाल विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए हैं. 2023 में डेब्यू करने के बाद से जायसवाल ने टेस्ट में  51.65 औसत के साथ 2428 रन बना चुके हैं. जायसवाल के नाम 7 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज है. 

जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबतक अपने टेस्ट करियर में 2 मैच खेलकर 50 रन बना लिए हैं. जायसवाल ने अभी तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं बनाया है. लेकिन इस टेस्ट सीरीज में जायसवाल से बड़ी उम्मीद है. 

Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Shahid Afridi, Rohit Gurunath Sharma, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
