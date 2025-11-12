IND vs SA: यशस्वी जायसवाल इतिहास रचने के करीब, एक पारी में ऐसा करते ही तोड़ देंगे रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

Yashasvi Jaiswal upcoming Test record: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल के पास इतिहास रचने का मौका होगा. जायसवाल इस समय भारत के सबसे बेहतहीन टेस्ट बल्लेबाज हैं जो किसी भी टीम के खिलाफ धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं. अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जायसवाल के पास इतिहास रचने का मौका होगा. बता दें कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. टेस्ट सीरीज में जायसवाल के पास भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 छक्के पूरा करने का मौका होगा. इस समय तक जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर में 26 मैच की 49 पारियों में कुल 43 छक्के लगा चुके हैं. अब यदि जायसवाल एक पारी खेलकर 7 छक्के लगाने में सफल रहे तो भारत की ओर से टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

टूटेगा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

ऐसा करते ही जायसवाल, हिट मैन रोहित शर्मा के महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे. रोहित ने टेस्ट करियर में 50 छक्का 51 पारी में पूरा किए थे. वहीं, अगर दो पारी में जायसवाल 7 छक्के लगा पाने में सफल रहे तो वो रोहित के इस रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल हो जाएंगे. वैसे, टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्के पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम है. अफरीदी ने 26 मैच की 46 पारी में 50 छक्के अपने टेस्ट करियर में पूरा करने में सफल रहे थे.

टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज

बल्लेबाज देश मैच पारी शाहिद अफरीदी पाकिस्तान 26 46 रोहित शर्मा भारत 30 51 टिम साउदी न्यूजीलैंड 36 60 एंड्रयू फ्लिंटॉफ इंग्लैंड 45 71 एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया 53 74 मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया 45 75

टेस्ट में बेस्ट हैं जायसवाल

यशस्वी जायसवाल लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं. काफी कम समय में जायलवाल विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए हैं. 2023 में डेब्यू करने के बाद से जायसवाल ने टेस्ट में 51.65 औसत के साथ 2428 रन बना चुके हैं. जायसवाल के नाम 7 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज है.

जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबतक अपने टेस्ट करियर में 2 मैच खेलकर 50 रन बना लिए हैं. जायसवाल ने अभी तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं बनाया है. लेकिन इस टेस्ट सीरीज में जायसवाल से बड़ी उम्मीद है.