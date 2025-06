'भैया यार...', छोटे उस्ताद नाराज, बीच मैदान में शुभमन गिल ने तोड़ा यशस्वी जायसवाल का दिल, VIDEO

Yashasvi Jaiswal and Shubman Gill, India vs England 1st Test: भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, टीम इंडिया मौजूदा समय में इंग्लैंड दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून से हेडिंग्ले स्थित लीड्स में खेला जा रहा है. यहां पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल शतक जमाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बीच तीसरे विकेट के लिए 129 रनों की शानदार शतकीय साझेदारी भी हुई. मैदान में जब दोनों खिलाड़ी विपक्षी टीम की जमकर धुलाई कर रहे थे. उस दौरान उनके बीच कुछ दिलचस्प बातें भी हुई.

@mufaddal_vohra नाम के खेल पत्रकार ने एक वीडियो साझा किया है. जिसमें यशस्वी को कहते हुए सुना जा सकता है, 'हां हां बोलते रहना बस... कॉल... हां मेरी आदत है आगे जाने की.' इसके बाद शुभमन उन्हें समझाते हुए कहते हैं, 'भाग मत जइयो बस (भाग नहीं जाना बस).' जिसके जवाब में यशस्वी कहते हैं, 'नहीं नहीं मेरे को जोर से नो बोल दो चलेगा, मेरी आदत है लेकिन.'

Yashasvi Jaiswal to Shubman Gill:



"Just tell me NO loudly when you don't want a run, I've a habit to run after hitting". 🤣❤️pic.twitter.com/VrtE2C5bDq