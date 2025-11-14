विज्ञापन
IND vs SA: यशस्वी जायसवाल ने 12 रन की पारी में तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट चौंका

Yashasvi Jaiswal record: जायसवाल 27 गेंद पर 12 रन बनाकर साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जानसेन की गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर का एक खास रिकॉर्ड तोड़ने में सफल हो गए.

Yashasvi Jaiswal record vs Sachin Tendulkar record: जायसवाल ने रचा इतिहास
  • यशस्वी जायसवाल ने पहले टेस्ट की पहली पारी में 27 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें तीन चौके शामिल थे
  • जायसवाल ने 50 टेस्ट पारियों में 2440 रन बनाए और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है
  • भारतीय रिकॉर्ड के अनुसार 50 टेस्ट पारियों में सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने 2492 रन बनाकर बनाए हैं
IND vs SA, 1st Test भले ही यशस्वी जायसवाल कोई बड़ा कमाल भारत की पहली पारी में नहीं कर पाए. जायसवाल 27 गेंद पर 12 रन बनाकर साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जानसेन की गेंद पर बोल्ड हो गए. अपनी पारी में जायसवाल ने तीन चौके लगाए. 12 रन पर आउट होने के बाद भी जायसवाल ने एक बड़ा कमाल कर दिया. जायसवाल ने 50 टेस्ट पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया है. 50 टेस्ट पारियों के बाद जायसवाल ने अपने करियर में 2440 रन बनाए हैं.

वहीं, सचिन ने अपने शुरुआती 50 टेस्ट पारियों के बाद 2415 रन बनाए थे. इसके अलावा 50 टेस्ट पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड गौतम गंभीर के नाम है. गंभीर ने 2492 रन 50 टेस्ट पारियों के बाद बनाए थे. इस मामले में दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ हैं और तीसरे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग हैं. 

50 टेस्ट पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन

  • 2692: गौतम गंभीर
  • 2540: राहुल द्रविड़
  • 2535: वीरेंद्र सहवाग
  • 2440: यशस्वी जयसवाल
  • 2415: सचिन तेंदुलकर
जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 5 विकेट 

जसप्रीत बुमराह के पांच विकेट से भारत ने दो मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के तीसरे सत्र में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी को 159 रन पर समेट दिया. बुमराह ने 14 ओवर में पांच मेडन के साथ 27 रन पर पांच विकेट चटकाये. कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को दो-दो सफलता मिली जबकि अक्षर पटेल ने एक विकेट लिया.

साउथ अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज एडेन मारक्रम ने सबसे ज्यादा 31 रन का योगदान दिया जबकि रियान रिकेलटन (23), वियान मुल्डर (24), टोनी डि जोर्जी (24) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे. बता दें कि अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. 
 

Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Sachin Ramesh Tendulkar, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
