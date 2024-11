यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी इतिहास के पन्नों में हो गई अमर, 38 साल पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त

Yashasvi Jaiswal And KL Rahul Pair Created History: यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है. वह भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में पारी का आगाज करते हुए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली पहली जोड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह खास उपलब्धि सुनील गावस्कर और कृष्णम्माचारी श्रीकांत के नाम दर्ज थी. इन दोनों बल्लेबाजों ने साल 1986 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के जमीं पर सिडनी में 191 रन की शतकीय साजेदारी की थी. वहीं करीब 38 साल बाद पर्थ में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी ने यह खास उपलब्धि अब अपने नाम कर ली है. इन दोनों बल्लेबाजों ने कंगारू टीम के खिलाफ उन्हीं की जमीं पर पहले विकेट के लिए 201 रन की दोहरी शतकीय साझेदारी की है.

201 रन - यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल - पर्थ - 2024

191 रन - सुनील गावस्कर और कृष्णम्माचारी श्रीकांत - सिडनी - 1986

165 रन - नील गावस्कर और चेतन चौहान - मेलबर्न - 1981

141 रन - आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग - मेलबर्न - 2003

124 रन - वीनू मांकड़ और चंदू सरवटे - मेलबर्न - 1948

123 रन - आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग - सिडनी - 2004

