IPL 2025 मेगा ऑक्शन के समय में हुआ बदलाव, यहां पढ़ लें पूरी जानकारी, कहीं छूट ना जाए रोमांच

IPL 2025 Mega Auction: क्रिकेट प्रेमियों को जिस चीज का इंतजार था, वह दिन आ गया है. आईपीएल के 18वें सीजन के लिए आज (24 नवंबर 2024) से नीलामी प्रकिया का आगाज हो रहा है. लोग यह जानने को बेताब हैं कि उनका चहेता खिलाड़ी अगली बार किस टीम की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आने वाला है. ऑक्शन से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. नीलामी की समय में बदलाव हुआ है. इसके पीछे की मुख्य वजह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है. दरअसल, ब्रॉडकास्टर्स ने जारी टूर्नामेंट को देखते हुए बीसीसीआई से अनुरोध किया था कि नीलामी के समय में बदलाव किया जाए. उसपर विचार करते हुए बीसीसीआई ने नई समय सीमा जारी की है, जो कुछ इस प्रकार है-

किस तारीख को हो रही है आईपीएल 2025 के लिए नीलामी?

आईपीएल 2025 के लिए नीलामी प्रकिया 24 और 25 नवंबर को होने वाली है.

कहां आयोजित हो रही है नीलामी प्रक्रिया?

आईपीएल की नीलामी प्रक्रिया सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आयोजित हो रही है.

