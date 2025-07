चौंक गए यशस्वी जायसवाल, महज इतनी रफ्तार वाली गेंद से ही टूटा बल्ला, वीडियो हुआ वायरल  

Yashasvi Jaiswal Bat Broken IND vs ENG 4th Test: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बुधवार को यहां भारत के खिलाफ चौथे क्रिकेट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. चोटों से जूझ रहे भारत ने तीन बदलाव करते हुए करुण नायर, नितीश रेड्डी और आकाशदीप की जगह साई सुदर्शन, शारदुल ठाकुर और पदार्पण कर रहे अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया है. इंग्लैंड ने भी एक बदलाव करते हुए लार्ड्स में तीसरे टेस्ट के दौरान चोटिल हुए शोएब बशीर की जगह स्पिनर लियान डॉसन को टीम में जगह दी है. इंग्लैंड पांच मैच की सीरीज में 2-1 से आगे है.

9वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्रिस वोक्स की गेंद पर जायसवाल के बल्ले पर आई और गेंद बैट के हैंडल पर लगा और बल्ला टूट गया. अच्छी लेंथ की गेंद थोड़ी उछाल के साथ वापस आई और गेंद सिर्फ़ 126 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार की थी.

Bat be like “mujhe kyun toda?” 😭🏏#ENGvIND 👉 4th TEST, DAY 1 | LIVE NOW on JioHotstar 👉 https://t.co/0VxBWU8ocO pic.twitter.com/q80vIuwqIj