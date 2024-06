रोहित-विराट से भी खतरनाक है टीम इंडिया के भविष्य की सलामी जोड़ी, विपक्षी टीम को कर देते हैं तहस-नहस

Yashasvi Jaiswal and Shubman Gill can replace Rohit Sharma and Virat Kohli in T20I: एक ना एक दिन ये होना ही था. वह दिन 29 जून के रूप में सामने आया. देश के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे समय से शिरकत कर रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिरकार क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप को अलविदा कह दिया है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जल्द भरपाई करना आसान है. लेकिन देश में कई ऐसे युवा क्रिकेटर हैं जो उनकी जगह लेने को तैयार हैं और उनकी अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी ही प्रतिभा नजर आती है.

अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की टीम में जगह ले सकते हैं. तो यह कोई और नहीं बल्कि युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल हैं. दोनों ही खिलाड़ियों के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसी आक्रामकता और सूझबूझ नजर आती है.

यशस्वी जहां अपनी विस्फोटकता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. वहीं गिल के क्लास की चारो तरफ सराहना हो रही है. सबसे खास बात जो है वह यह है कि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए लगातार इंटरनेशनल लेवल पर जलवा भी बिखेर रहे हैं. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि जल्द ही वह टी20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह ले लेंगे और अगले एडिशन तक परिपक्व हो जाएंगे.

यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का टी20 करियर

बात करें दोनों खिलाड़ियों के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए अबतक कुल 17 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 16 पारियों में 33.47 की औसत से 502 रन निकले हैं. यहां उनके नाम 1 शतक और 4 अर्धशतक दर्ज है.

वहीं शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में अबतक 14 मैच खेलते हुए 14 पारियों में 25.77 की औसत से 335 रन बनाए हैं. इस बीच उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकले हैं.

