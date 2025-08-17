विज्ञापन
Yash Dhull Big Statement: यश ढुल शीर्ष स्तर की क्रिकेट में जगह बनाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मौकों का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं.

'मैं इस बारे में सोचता हूं...', यश धुल ने बनाया प्लान, बताया कैसे करेंगे टीम में एंट्री
Yash Dhull
  • यस धुल ने दिल्ली प्रीमियर लीग में शानदार शतक लगाकर अपने क्रिकेट करियर को मजबूती देने का प्रयास किया.
  • उन्होंने मौजूदा अवसरों पर ध्यान देते हुए भविष्य की चिंता किए बिना खेल में अच्छा प्रदर्शन करने की बात कही.
  • धुल ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में लाल गेंद और सफेद गेंद के क्रिकेट के बीच बदलाव की तैयारी की है.
Yash Dhull Big Statement: भारत के पूर्व अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान यश ढुल शीर्ष स्तर की क्रिकेट में जगह बनाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मौकों का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने यहां दिल्ली प्रीमियर लीग में शानदार शतक जड़कर किया था. ढुल ने शनिवार को बारिश से प्रभावित इस मैच में शतक जमाया जिससे सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 15 रन से हराया.

ढुल ने पीटीआई वीडियो से कहा, 'मैं इस बारे में सोचता हूं कि मुझे जो अवसर मिला है उसका मैं कैसे फायदा उठाऊं. अगर आप भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप वर्तमान में अच्छा नहीं खेल सकते.'

उन्होंने कहा, 'मैं केवल मौजूदा अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूं. मैं लाल गेंद से भी अभ्यास कर रहा हूं. राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) में सफेद गेंद से लाल गेंद के क्रिकेट में बदलाव के बारे में जो सीख मिली उससे मुझे काफी फायदा मिल रहा है.'

पिछले वर्ष जुलाई में एक जन्मजात समस्या के कारण हृदय की सर्जरी के कारण ढुल को विश्राम लेना पड़ा और उसके बाद उन्होंने मजबूत वापसी करने पर ध्यान केंद्रित किया.

उन्होंने कहा, 'उस घटना ने मेरी बहुत मदद की क्योंकि मुझे पता चला कि मैं क्या कर सकता हूं. उस समय कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था. मुझे पता था कि मैं अकेला हूं और मेरे पास अच्छी वापसी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. मैंने बस खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखा.'

ढुल ने कहा, 'मुझे खुद पर भरोसा था. मुझे पता था कि मैं एक दिन फिर से खेलूंगा और मुझे पता था कि कैसे खेलना है और कैसे खेलूंगा.'

