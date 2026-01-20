WPL 2026: लगातार 5 जीत के साथ RCB ने प्लेऑफ के लिए बनाई जगह, दो स्थान के लिए 4 टीमों के बीच जंग, ऐसा है पूरा समीकरण

Royal Challengers Bangalore Qualify for Playoff: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बीसीए स्टेडियम में सोमवार को खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के 12वें मुकाबले में गुजरात जायंट्स (जीजी) को 61 रन से मात दी. इस सीजन लगातार पांचवीं जीत के साथ आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. जबकि बचे हुए दो स्थानों के लिए चार टीमों के बीच दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है. हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है जिसके लिए सिर्फ नतीजे काफी नहीं होंगे, बल्कि उसे बाकी टीमों के परिणाम पर भी निर्भर रहना होगा.

ऐसा है प्लेऑफ का समीकरण

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 5 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक हैं. आरसीबी पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. आरसीबी के 10 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +1.882 का है. आरसीबी की कोशिश पहले स्थान पर रहकर सीधे फाइनल में पहुंचने की होगी. बेंगलुरु के अब दिल्ली, मुंबई और यूपी के खिलाफ मैच हैं. अगर बेंगलुरु अपना बचे मैच में से एक भी जीत जाती है तो यह तय रहेगा कि वह प्लेऑफ में पहले स्थान पर फिनिश करे.

मुंबई इंडियंस: मुंबई इंडियंस ने 5 मैच खेले हैं और उसे सिर्फ 2 में जीत मिली है जबकि तीन में उसे हार मिली है. मुंबई के 4 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +0.151 का है. मुंबई को अब दिल्ली, बेंगलुरु और गुजरात के खिलाफ खेलना है और अगर वह तीनों मैच जीत जाती है तो उसके 10 अंक होंगे और वो क्वालीफाई कर सकती है.

यूपी वॉरियर्स: यूपी वॉरियर्स के 5 मैचों में 2 जीत और तीन हार के साथ 4 अंक हैं. यूपी का रन रेट मुंबई से कम है. यूपी वॉरियर्स का रन रेट -0.483 का है. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे अपने सभी मैचों में जीत चाहिए होगी. साथ ही उसे बड़ी जीत चाहिए होगी, जिससे उसका रन रेट मुंबई से बेहतर रहे. यूपी के बाकी मैच गुजरात, बेंगलुरु और दिल्ली से हैं.

गुजरात टाइटंस: गुजरात टाइटंस के 5 मैचों में 2 जीत और तीन हार के साथ 4 अंक हैं. गुजरात को अपने बचे मैच में से मुंबई के खिलाफ एक मैच खेलना है. ऐसे में मुंबई और गुजरात में कोई एक टीम ही 10 अंकों तक पहुंच पाएगी. गुजरात को अपने बचे सभी मैच जीतने होंगे और बड़े अंतर से जीतना होगा.

