विज्ञापन
विशेष लिंक

WPL 2026: लगातार 5 जीत के साथ RCB ने प्लेऑफ के लिए बनाई जगह, दो स्थान के लिए 4 टीमों के बीच जंग, ऐसा है पूरा समीकरण

WPL 2026 Playoff Qualification scenarios : लगातार पांचवीं जीत के साथ आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. जबकि बचे हुए दो स्थानों के लिए चार टीमों के बीच दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है.

Read Time: 3 mins
Share
WPL 2026: लगातार 5 जीत के साथ RCB ने प्लेऑफ के लिए बनाई जगह, दो स्थान के लिए 4 टीमों के बीच जंग, ऐसा है पूरा समीकरण
WPL 2026: लगातार 5 जीत के साथ RCB ने प्लेऑफ के लिए बनाई जगह
  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार पांचवीं जीत के साथ विमेंस प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में जगह बनाई है
  • आरसीबी के पास 10 अंक और नेट रन रेट प्लस एक दशमलव आठ आठ दो है, जो उसे टॉप पर बनाए रखता है
  • मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के पास चार अंक हैं, लेकिन दोनों को प्लेऑफ के लिए सभी बचे मैच जीतने होंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Royal Challengers Bangalore Qualify for Playoff: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बीसीए स्टेडियम में सोमवार को खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के 12वें मुकाबले में गुजरात जायंट्स (जीजी) को 61 रन से मात दी. इस सीजन लगातार पांचवीं जीत के साथ आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. जबकि बचे हुए दो स्थानों के लिए चार टीमों के बीच दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है. हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है जिसके लिए सिर्फ नतीजे काफी नहीं होंगे, बल्कि उसे बाकी टीमों के परिणाम पर भी निर्भर रहना होगा. 

ऐसा है प्लेऑफ का समीकरण

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 5 मैचों  में 5 जीत के साथ 10 अंक हैं. आरसीबी पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. आरसीबी के 10 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +1.882 का है. आरसीबी की कोशिश पहले स्थान पर रहकर सीधे फाइनल में पहुंचने की होगी. बेंगलुरु के अब दिल्ली, मुंबई और यूपी के खिलाफ मैच हैं. अगर बेंगलुरु अपना बचे मैच में से एक भी जीत जाती है तो यह तय रहेगा कि वह प्लेऑफ में पहले स्थान पर फिनिश करे.

मुंबई इंडियंस: मुंबई इंडियंस ने 5 मैच खेले हैं और उसे सिर्फ 2 में जीत मिली है जबकि तीन में उसे हार मिली है. मुंबई के 4 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +0.151 का है. मुंबई को अब दिल्ली, बेंगलुरु और गुजरात के खिलाफ खेलना है और अगर वह तीनों मैच जीत जाती है तो उसके 10 अंक होंगे और वो क्वालीफाई कर सकती है. 

यूपी वॉरियर्स: यूपी वॉरियर्स के 5 मैचों में 2 जीत और तीन हार के साथ 4 अंक हैं. यूपी का रन रेट मुंबई से कम है. यूपी वॉरियर्स का रन रेट -0.483 का है. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे अपने सभी मैचों में जीत चाहिए होगी. साथ ही उसे बड़ी जीत चाहिए होगी, जिससे उसका रन रेट मुंबई से बेहतर रहे. यूपी के बाकी मैच गुजरात, बेंगलुरु और दिल्ली से हैं. 

गुजरात टाइटंस: गुजरात टाइटंस के 5 मैचों में 2 जीत और तीन हार के साथ 4 अंक हैं. गुजरात को अपने बचे मैच में से मुंबई के खिलाफ एक मैच खेलना है. ऐसे में मुंबई और गुजरात में कोई एक टीम ही 10 अंकों तक पहुंच पाएगी. गुजरात को अपने बचे सभी मैच जीतने होंगे और बड़े अंतर से जीतना होगा.

यह भी पढ़ें: शतकों के शहंशाह विराट से भी औसत में आगे कौन, वनडे में कोहली से कितना पीछे हैं शुभमन गिल

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 1st T20I: सूर्यकुमार यादव के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड, 25 रन बनाते ही कोहली-रोहित के खास क्लब में होंगे शामिल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Women's Premier League 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now