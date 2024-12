IND vs AUS: 'नो बॉल' का ड्रामा देख विश्व क्रिकेट हैरान, एक साथ दो बल्लेबाज नॉट आउट, यकीन करना हो रहा मुश्किल

The drama of 'no ball': भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS, 2nd Test) के बीच एडिलेड टेस्ट मैच के दौरान केएल राहुल नो बॉल पर आउट होने से बच गए तो वहीं, दूसरी ओर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान न्यूजीलैंड के केन विलियमसन भी नो बॉल पर आउट होने से बच गए. यानी एक ही समय में दो बल्लेबाज नो बॉल पर आउट हो गए थे लेकिन बाल-बाल बच गए. पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच में पहले सेशन के दौरान केएल राहुल ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड की गेंद पर कैच आउट हो गए थे.

अंपायर ने आउट करार दे दिया था लेकिन गेंद नो बॉल निकली, स्कॉट बोलैंड ने गेंदबाजी करते हुए ओवर स्टेपिंग किया था. जिससे उस गेंद को नो बॉल दिया गया. राहुल आउट होने से बच गए. हालांकि टीवी रिप्ले को देखकर बाद में ये भी पता चला की गेंद बल्ले को नहीं छुई थी.

दूसरी ओर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड (NZ vs ENG, 2nd Test) के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान न्यूजीलैंड की पारी के दौरान Kane Williamson को गेंदबाज ब्रायडन कार्से आउट करने में सफल हो गए थे लेकिन जिस गेंद पर विलियमसन आउट हुए वह गेंद नो बॉल थी. जिससे विलियमसन आउट होने से बच गए थे. दोनों मामला 10 मिनट के अंदर देखा गया जिसको देखकर फैन्स सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं.

बता दें कि एक ओर केएल राहुल क्रीज पर जमे हुए तो वहीं दूसरी ओर विलियमसन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 37 रन बनाकर आउट हो गए हैं. विलियमसन को ब्रायडन कार्से ने ही आखिर में आउट करके पवेलियन भेजा है.



