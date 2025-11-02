विज्ञापन
महिला WC फाइनल में अफ्रीका से भिड़ रही थी भारतीय टीम, इधर बढ़ती रहीं गंभीर-बुमराह की धड़कनें

भारतीय महिला क्रिकेट टीम तीसरी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है. इससे पहले 2005 और 2017 में विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. तीसरी बार फाइनल खेल रही भारतीय टीम को फैंस का समर्थन मिल रहा है.

नवीं मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला विश्व कप क्रिकेट 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. हर भारतीय अपनी टीम की जीत को लेकर प्रार्थना कर रहा है. वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी महिलाओं का हौसला अफजाई करने में पीछे नहीं हैं. भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों के साथ हेड कोच गौतम गंभीर महिला विश्व कप फाइनल देखते नजर आए.

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम इस समय टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में है. रविवार को खेले गए मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में बराबरी की है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में गौतम गंभीर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मैच देख रहे हैं. गंभीर के साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह और फील्डिंग कोच टी दिलीप भी मैच का आनंद ले रहे हैं. तस्वीर की कैप्शन में लिखा गया है, 'महिला टीम का समर्थन करते हुए'

भारतीय महिला क्रिकेट टीम तीसरी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है. इससे पहले 2005 और 2017 में विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. तीसरी बार फाइनल खेल रही भारतीय टीम को फैंस का समर्थन मिल रहा है. फैंस को उम्मीद है कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीतेगी. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी इसी उम्मीद में ऑस्ट्रेलिया में बैठकर महिला टीम का समर्थन कर रही है.

महिला विश्व कप फाइनल शुरू होने में बारिश की वजह से लगभग 2 घंटे का विलंब हुआ.

फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय पुरुष टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट में खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 में जीत हासिल की. पहला मैच बारिश की वजह से रद्द होने और दूसरे मैच में मिली हार के बाद तीसरा मैच जीतना टीम इंडिया के लिए अहम था. होबार्ट टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य दिया था. भारत ने 18.3 ओवर में 5 विकेट पर 188 रन बनाकर मैच जीता.

India, South Africa Women, India Women, Cricket
