क्यों नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड, वियान मुल्डर का बयान सुनकर विश्व क्रिकेट भी हो जाएगा हैरान

Wiaan Mulder On Not Breaking Brian Lara 400 Runs World Record: दक्षिण अफ्रीकी कप्तान वियान मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की, लेकिन उनके इस कदम ने क्रिकेट जगत में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया. मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में चल रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन लंच के समय अपनी पारी नाबाद 367 रन पर घोषित कर दी. उन्होंने कहा कि ब्रायन लारा के प्रति उनके दिल में जो सम्मान है, उसी ने उन्हें लारा के 400 रन के विश्व रिकॉर्ड को पार न करने के लिए प्रेरित किया. मुल्डर (Wiaan Mulder On Not Breaking Brian Lara 400 Runs Record) का यह स्कोर न केवल दक्षिण अफ्रीका का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर है, बल्कि टेस्ट इतिहास में पांचवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है.

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 626 रन बनाकर पारी घोषित की, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 170 रन पर सिमट गई और फॉलोऑन के लिए मजबूर हुई. दूसरी पारी में जिम्बाब्वे ने दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 51 रन बना लिए हैं.

वियान मुल्डर ने बताया क्यों नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

वियान मुल्डर ने कहा कि ब्रायन लारा के प्रति सम्मान. "ब्रायन लारा एक लीजेंड हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ़ 401 या जो भी था (यह 400 था) रन बनाए. उस कद के किसी व्यक्ति के लिए रिकॉर्ड बनाए रखना बहुत ख़ास बात है," मुल्डर ने मैच के अंत में कहा. "मुझे लगता है कि अगर मुझे फिर से मौका मिला तो मैं फिर से ऐसा ही करूँगा."

मुल्डर ने दक्षिण अफ्रीकी कोच शुकरी कॉनराड से बात की

मुल्डर ने दक्षिण अफ्रीकी कोच शुकरी कॉनराड से बात की जो उनके फैसले से सहमत थे. "उन्होंने मुझसे भी कहा, लीजेंड को रिकॉर्ड बनाए रखने दो. मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, लेकिन ब्रायन लारा को रिकॉर्ड बनाए रखने देना ही सही तरीका है."

मुल्डर ने गेंदबाजी में भी किया कमाल

मुल्डर ने सिर्फ़ बल्लेबाज़ी में ही नहीं, बल्कि गेंदबाज़ी और फील्डिंग में भी अपना योगदान दिया. उन्होंने 2 विकेट चटकाए और स्लिप में एक शानदार कैच भी पकड़ा. जिम्बाब्वे की ओर से सीन विलियम्स ने संघर्ष करते हुए 55 गेंदों पर नाबाद 83 रन बनाए. वह बीमारी के कारण मैदान से बाहर थे और टीम के पांच विकेट गिरने के बाद ही बल्लेबाज़ी के लिए आए.

इससे पहले मुल्डर ने अपने नाबाद 264 रन से आगे खेलते हुए 297 गेंदों में तिहरा शतक पूरा किया. वह दक्षिण अफ्रीका के लिए तिहरा शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने, इससे पहले हाशिम अमला ने यह कारनामा 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ किया था. मुल्डर ने 334 गेंदों में 49 चौके और 4 छक्के जड़े, और जिम्बाब्वे के गेंदबाज़ों को पूरी तरह पस्त कर दिया. उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ ब्लेसिंग मुजाराबानी की लगातार गेंदों पर चौके जड़ते हुए हाशिम अमला के 311 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.