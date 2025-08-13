WI vs PAK 3rd ODI: कमाल के शाई होप, यह तो पिछले 8 साल में रोहित और विराट भी नहीं कर सके

West Indies crushes Pakistan: मेजबान विंडीज ने मंगलवार को पाकिस्तान को त्रिनिडाड के ब्रायन लारा स्टेडियम में पाकिस्तान को तीसरे और सीरीज के आखिरी वनडे मुकाबले में 202 रनों के विशाल अंतर से रौंद कर इतिहास रच दिया. इस जीत के दुनिया भर में चर्चे हैं. और चर्चे शाई होप (Shai Hope) की तूफानी नाबाद पारी (120 रन, 94 गेंद, 10 चौके 5 छक्के) के भी हैं. नाबाद शतक के बाद जो तस्वीर निकल कर आई है, वह सभी को चौंका गई. शाई होप पिछले कुछ सालों से बिना सुर्खियों में आए हुए जो बल्ले से कर रहे थे, अब वह पंडितों और पूर्व क्रिकेटरों को हैरान कर रहा है क्योंकि पिछले 8 साल के इस सफर में जो शाई होप ने कर दिया, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) जैसे बल्लेबाज भी नहीं कर सके.

शाई होप का कमाल, रोहित और विराट भी छिप गए

साल 2018 से लेकर अभी तक का 8 साल का सफर किसी बल्लेबाज को मापने के लिए छोटा समय नहीं है. और जो शाई होप ने कर दिया है, वह हैरान कर देने वाला है. दरअसल इस समयावधि में वनडे में दुनिया के किसी भी बल्लेबाज ने शाई होप से ज्यादा न ही रन बनाए हैं और न ही शतक. इन बीते आठ साल के सफर में शाई होप ने 52.55 के औसत से 5088 रन बनाने के साथ ही 17 शतक जड़े हैं. हालांकि, होप ने करियर का पहला मैच साल 2016 में खेला था और वह कुल 18 शतक जड़ चुके हैं.

विंडीज के तीसरे सबसे बड़े शतकवीर

शाई होप वेस्टइंडीज की तरफ से वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व कैरेबियन दिग्गज डेसमंड हेन्स को पीछा छोड़ा है. 69 वर्षीय हेन्स ने वेस्टइंडीज की तरफ से 1978 से 1994 के बीच 238 मैच खेलते हुए 237 पारियों में 17 शतक लगाए थे. मगर पाकिस्तान के साथ हाल ही में समाप्त हुए तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में होप (नाबाद 120) ने शतक लगाते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है. 31 वर्षीय बल्लेबाज के नाम वनडे में अब 18 शतक हैं.