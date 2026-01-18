विज्ञापन
IND vs NZ: अगले 6 महीने तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, जानें फिर कब होगी वापसी !

रोहित शर्मा और विराट कोहली अगले 6 महीने तक भारत के लिए नहीं खेलने उतरेंगे कोई मैच खेलने मैदान पर नहीं उतरेंगे लेकिन आईपीएल में दोनों दिग्गज अपनी-अपनी टीम के लिए खेलते दिखेंगे.

Rohit Sharma and Virat Kohl Next Match in ODI
  • कोहली और रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद अगले छह महीनों तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे
  • दोनों खिलाड़ी आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे.
  • रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज और विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह पुरस्कार जीता था.
Rohit Sharma and Virat Kohli : इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद अगले 6 महीनों तक क्रिकेट फैंस भारतीय जर्सी में विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए मिस करेंगे, दरअसल, वनडे सीरीज के बाद भारतीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20I मैचों में एक्शन में उतरेंगे, जिसके बाद T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल 2026 खेला जाएगा. ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित और विराट अगले 6 महीने तक नहीं दिखेंगे. हालाांकि इस बीच कोहली और रोहित आईपीएल में अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए एक्शन में होंगे, लेकिन उनकी इंटरनेशनल वापसी जून में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के साथ होगी. 

पिछले 3 महीनों में शानदार रहे कोहली और रोहित

पिछले 3 महीनों में दोनों क्रिकेट दिग्गजों ने अपने खेल से फैन्स का दिल जीता है. उनका प्रदर्शन भी टॉप क्लास रहा है, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता, जबकि विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता.  अफगानिस्तान सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होने वाली है, इसलिए दोनों दिग्गजों के लिए जून से लगातार वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे. 

जून से दिसंबर तक 15 वनडे मैच

भारतीय टीम का जून से दिसंबर तक 15 वनडे मैच शेड्यूल हैं, जिनमें 3 अफगानिस्तान के खिलाफ, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 3 वेस्टइंडीज के खिलाफ, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 3 श्रीलंका के खिलाफ हैं. 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रोहित शर्मा और विराट कोहली अगले छह महीने तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलेंगे.
इनकी इंटरनेशनल वापसी जून में अफगानिस्तान वनडे सीरीज से होगी.
रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीते.
जून से दिसंबर तक भारतीय टीम के 15 वनडे मैच निर्धारित हैं.
वे आईपीएल 2026 में खेलते नजर आएंगे.
