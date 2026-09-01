लबुशेन फॉर्म नहीं, इस बड़ी वजह से हुए बाहर, जानें दक्षिण अफ्रीका, जिंबाब्वे दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम

सभी प्रारूपों में खराब फॉर्म से जूझ रहे मार्नस लाबुशेन को ज़िम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के आगामी दोहरे दौरों के लिए ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम से बाहर कर दिया गया है. लाबुशेन का पाकिस्तान दौरा बेहद खराब रहा था, जहाँ उन्होंने तीन वनडे मैचों में सिर्फ 24 रन बनाए थे. जून में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ तीन एकदिनी मैचों में वे केवल एक अर्धशतक ही जमा सके थे. इसके बादबाद उसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा. लेकिन इस प्रदर्शन से बाहर होने की बड़ी वजह रही मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की टीम में वापसी. इन दोनों की वापसी के बाद ऑस्ट्रेलियाई वनडे सेटअप में लाबुशेन के लिए कोई जगह नहीं बची क्योंकि चयनकर्ताओं ने उनकी जगह युवा प्रतिभाओं पर भरोसा जताया.

ओली पीक जगह बनाने में सफल

ऑलराउंडर जोएल डेविस, जिन्होंने बांग्लादेश में 3/17 के आंकड़े के साथ एक प्रभावशाली टी20ई (T20I) पदार्पण किया था, वो अब संभावित वनडे पदार्पण की दौड़ में हैं, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज ओली पीक इस साल मई में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण करने के बाद टीम में अपना स्थान बरकरार रखे हुए हैं.

जोश हेजलवुड की भी हुई वापसी

तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की भी दोनों श्रृंखलाओं के लिए वापसी हुई है, जबकि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला से पहले दौरे के दक्षिण अफ्रीकी चरण के लिए टीम से जुड़ेंगे। कमिंस के जुड़ने से पहले मार्श ज़िमबाब्वे में टीम की कप्तानी करेंगे।

मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा, 'अगले साल इन्हीं देशों में खेले जाने वाले विश्व कप की तैयारी के लिहाज से यह छह मैचों की श्रृंखला इस समूह के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. ऐसे में मिच (मार्श), ट्रैविस और जोश की वापसी बेहतरीन है. इसके बादबाद पैट और मिच (स्टार्क) दक्षिण अफ्रीका वाले चरण के लिए जुड़ेंगे. इससे हमें अपने मुख्य खिलाड़ियों के साथ-साथ उन खिलाड़ियों का मिश्रण मिलता है, जिनके बारे में हमें लगता है कि वे अपनी छाप छोड़ना जारी रखेंगे.'

ज़िम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका दौरों के लिए ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम इस प्रकार है:

जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनोली, पैट कमिंस (कप्तान केवल दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए), जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल मार्श, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टेनलेक, मिचेल स्टार्क (केवल दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए), एडम जंपा