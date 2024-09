अब कौन होगा पाकिस्तान का अगला कप्तान, मिस्बाह उल हक ने बताया

Who will be the next captain of Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत खराब है. बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर पर टेस्ट सीरीज हारने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट की आलोचना हो रहा है. रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अब शान मसूद की भी कप्तानी जाने वाली है. कई पूर्व दिग्गजों ने माना है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी खोई साख बचानी है तो कई सारे फैसले करने होंगे. वहीं, अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने पाकिस्तान के नए कप्तान को लेकर अपनी राय दी है.

रिजवान को लेकर मिस्बाह ने अपनी राय दी है और कहा है कि "रिजवान घरेलू क्रिकेट में कप्तानी करते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने कप्तानी की है. रिजवान एक चतुर खिलाड़ी हैं और कप्तानी के लिए सही विकल्प है.' मिस्बाह ने आगे कहा, "रिजवान लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और उसे अच्छा करते हुए देखकर अच्छा लगता है. वह एक चतुर खिलाड़ी है और अपने प्रदर्शन से टीम को लीड करता है."

मिस्बाह ने जिस तरह से रिजवान की तारीफ की है उसे देखकर यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अभी काफी हलचल है. टीम मैनेजमेंट एक बार फिर कप्तानी में फेरबदल को लेकर फैसला कर सकता है.

बाबर आजम पाकिस्तान के वनडे और टी-20 टीम के कप्तान हैं तो वहीं, शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान हैं. लेकिन दोनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कप्तान के तौर पर बेहद ही खराब रहा है. यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट दोनों की कप्तानी से हटाने का फैसला कर सकता है. ऐसे में अब मिस्बाह ने एक तरह से रिजवान को कप्तानी पद देने की वकालत करके पाकिस्तान क्रिकेट में खलबली मचा दी है.

बता दें कि पाकिस्तान की टीम अब अपना अगला टेस्ट सीरीज इंग्लैंड से खेलने वाली है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि आने वाल समय में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है.