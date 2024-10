कोहली नहीं.. कौन है फ़ैब-4 में सबसे बेस्ट बल्लेबाज, एलिस्टेयर कुक के जवाब ने मचाई खलबली

Who is the best Player in the Fab four : फैब 4 में सबसे बेस्ट बल्लेबाज कौन है. इस सवाल पर एलिस्टेयर कुक ने रिएक्ट किया है. आईसीसी के साथ बात करते हुए कुक ने वर्तमान क्रिकेट के फैब -4 को लेकर बात की है. फैब 4 में जो रूट, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ औऱ केन विलियमसन शामिल हैं. फैब -4 में जो रूट वर्तमान में सबसे आगे हैं. रूट ने 34 टेस्ट शतक जमा दिया है. वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने फैब-4 के बेस्ट बल्लेबाज के तौर पर जो रूट और केन विलियसम को चुना है.

जो रूट ने फैब -4 को लेकर बात की औऱ कहा, "वर्तमान क्रिकेट में फैन 4 में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मुझे जो रूट लगते हैं. मुझे लगता है कि इस समय जो रूट जितना अच्छा कोई और खिलाड़ी नहीं खेल सकता. पिछले एक साल से जो रूट लगातार रन बना रहे हैं. मुझे रूट सबसे आगे नजर आ रहे हैं. " कुक ने इसके अलावा केन विलियमसन को भी बेस्ट करार दिया. पूर्व इंग्लिश कप्तान का मानना है कि "विलियमसन और कुक इस समय टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन फॉर्म हैं."

कोहली ने टेस्ट में 116 मैच खेले हैं और कुल 9017 रन बनाने में सफल रहे हैं .कोहली ने टेस्ट में अबतक 29 शतक लगाए हैं. वहीं, जो रूट ने अबतक 148 टेस्ट मैच खेलकर 12716 रन बनाने में सफल रहे हैं. रूट के नाम अबतक 35 शतक दर्ज है.

केन विलियमसन ने टेस्ट में अबतक 102 मैच खेले है और 8881रन बनाने में सफल रहे हैं. विलियमसन ने 32 शतक और 35 अर्धशतक जमाने का कमाल किया है. इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने अबतक टेस्ट में 32 शतक लगाए हैं.

जो रूट का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस

रूट 2024 में टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस साल सिर्फ़ 13 मैचों में 61.90 की औसत से 1300 रन बनाए हैं. अबतक इस साल रूट ने पांच शतक लगाए हैं और 4 अर्धशतक ठोकने में सफलता हासिल कर ली है. रूट इस साल टेस्ट मैचों में 1000+ रन बनाने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं.