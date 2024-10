Joe Root: "16 हजार रन...", एलिस्टेयर कुक ने जो रूट को लेकर की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, विश्व क्रिकेट हैरत में

Alastair Cook on Joe Root vs Sachin Tendulkar: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक (Alastair Cook on Joe Root) ने जो रूट को लेकर रिएक्ट किया है. बता दें कि एलिस्टेयर कुक को आईसीसी हॉल ऑफ फेम (आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम (ICC Cricket Hall of Fame) में शामिल किया गया है. ऐसे में पूर्व इंग्लिश कप्तान ने आईसीसी के साथ बात करते हुए जो रूट को लेकर अपनी राय दी है. बता दें कि हाल ही में जो रूट ने कुक के सबसे ज्यादा टेस्ट रनों और शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अब रूट टेस्ट में इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं, कुक ने रूट को लेकर भविष्यवाणी कर दी है.

दरअसल, कुक ने जो रूट के लिए कहा है कि वो इसी तरह से खेलते रहे तो टेस्ट क्रिकेट में 16000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. हाल के समय में अब रूट और सचिन तेंदुलकर को लेकर बात होने लगी है. कई लोगों का मानना है कि जो रूट, सचिन के सबसे ज्यादा टेस्ट रनों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.

ऐसे में अब पूर्व इंग्लिश कप्तान ने सचिन और रूट (Joe Root vs Sachin Tendulkar) को लेकर रिएक्ट किया. कुक ने कहा, "रूट के टेस्ट में 16,000 रन बनाने की संभावना है. मुझे लगता है कि जो रूट निश्चित रूप से ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं. लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ऐसा कब होगा."

एलिस्टेयर कुक ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि वह सचिन के रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, अगर 16,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी नहीं बन पाते हैं तो.. वह भी एक बड़ी उपलब्धि होगी."

फैब 4 में कौन है सर्वश्रेष्ठ

पूर्व इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक ने फैब 4 में कौन सा बल्लेबाज सबसे बेस्ट है. इसको लेकर अपनी राय दी है. कुक ने जो रूट को फैब 4 का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज करार दिया है. कुक ने कहा, "मुझे लगता है कि इस समय, जो रूट औऱ केन विलियमसन फैब 4 में सबसे बेस्ट बल्लेबाज हैं". (Root Is Best Among Fab 4' says Alastair Cook)