कौन हैं वैभव सूर्यवंशी के साथी सूर्यांश शेडगे? न्यूजीलैंड दौरे की वनडे टीम में रोहित-विराट के साथ मिल सकता है मौका

मुंबई के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में जगह मिल सकती है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनौपचारिक लिस्ट-ए सीरीज में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है और माना जा रहा है कि उन्हें सीनियर टीम में मौका मिल सकता है. 23 वर्षीय शेडगे ने इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था. हैमस्ट्रिंग चोट के कारण कुछ समय तक मैदान से दूर रहने के बाद उन्होंने दमदार वापसी की है. पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे प्रारूप के मुकाबलों में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ा, जिसके बाद उनके चयन की संभावनाएं मजबूत मानी जा रही हैं.

बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार, वनडे टीम में शेडगे को शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है. इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी टेस्ट सीरीज की तैयारियों का अहम हिस्सा होंगे. टीम प्रबंधन चाहता है कि रेड्डी का कार्यभार संतुलित रखा जाए, ऐसे में वह सभी वनडे मुकाबलों में उपलब्ध नहीं रह सकते. यही कारण है कि चयनकर्ता शेडगे को एक अतिरिक्त तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में देख रहे हैं.

न्यूजीलैंड दौरे पर भारत पहले पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा, जिसकी शुरुआत 4 नवंबर को ऑकलैंड में होगी. इसके बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जो 22 अक्टूबर से शुरू होगी.

इस दौरे की एक और खास बात यह हो सकती है कि भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर वनडे क्रिकेट में मैदान पर नजर आएं. दोनों दिग्गजों की मौजूदगी से सीरीज का रोमांच और बढ़ जाएगा, जबकि युवा खिलाड़ियों के लिए उनके साथ खेलने और सीखने का मौका भी मिलेगा.

अगर सूर्यांश शेडगे को आखिरकार टीम में जगह मिलती है, तो यह उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा अवसर होगा. घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वह अब सीनियर स्तर पर खुद को साबित करने के एक कदम और करीब नजर आ रहे हैं.

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