7 हजार महीने की प्राइवेट नौकरी, UPCA के 'स्पीड हंट' ने बदल दी बाराबंकी के गेंदबाज शक्ति वर्मा की जिंदगी

Who is Shakti Verma: ₹7,000 महीने की प्राइवेट नौकरी करने से लेकर समीर रिज़वी, मोहसिन खान और कर्ण शर्मा जैसे स्थापित इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने तक, शक्ति वर्मा का आगे बढ़ना UP T20 लीग के चौथे सीज़न की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के रहने वाले इस तेज गेंदबाज को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के 'स्पीड हंट' के जरिए खोजा गया था, जो ज़मीनी स्तर पर टैलेंट खोजने की एक पहल है. लखनऊ में हुए सिलेक्शन ट्रायल्स में उन्होंने लगातार 138 km/h की रफ्तार से गेंदबाज़ी करके टॉप किया और UPT20 प्लेयर ऑक्शन में सीधी जगह बनाई, जहां कानपुर सुपरस्टार्ज़ ने उन्हें ₹2,50,000 में अपनी टीम में शामिल किया.

हालांकि मौजूदा सीजन कानपुर सुपरस्टार्ज के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन शक्ति पहले ही तीन मैच खेल चुके हैं, जिससे यह साबित होता है कि सही मंच मिलने पर हुनर ​​निखर सकता है.

शक्ति का सफर बहुत साधारण शुरुआत से शुरू हुआ. वह एक स्थानीय मोटर मैकेनिक अमर सिंह वर्मा के सबसे बड़े बेटे हैं. भारी आर्थिक तंगी के बावजूद, उनके पिता ने उनके क्रिकेट के सपनों का साथ दिया और अक्सर उनकी प्रैक्टिस के लिए महंगी क्रिकेट बॉल का इंतज़ाम किया. हालांकि, प्रोफेशनल क्रिकेट के कुल खर्च ने लगभग शक्ति को खेल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था.

शक्ति ने बताया, "मेरे पिता मैकेनिक का काम करते हैं और मैं घर में सबसे बड़ा हूं. क्रिकेट बहुत महंगा खेल है. मैं ₹7,000 महीने की प्राइवेट नौकरी करता था. उस सैलरी से मैं ₹7,000 के क्रिकेट जूते नहीं खरीद सकता था. मेरे कोच, सरवन नवाब सर ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया. मैंने जो भी क्रिकेट खेला है और भविष्य में जो भी हासिल करूंगा, वह सब उन्हीं की वजह से है."

शक्ति का फ़ॉर्मल क्रिकेट में आना आसान नहीं था. उन्होंने पूरी तरह से लोकल टेनिस बॉल सर्किट से शुरुआत की थी. "जब मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था, तो लड़के कहते थे कि मैं अच्छी बॉलिंग करता हूँ. एक दोस्त मुझे मेरे कोच के पास ले गया. शुरू में, मैं बैटिंग करना चाहता था, लेकिन मेरे कोच ने मुझे बॉलिंग पर ही ध्यान देने को कहा और मेरी स्किल्स को बेहतर बनाया. विपराज निगम और शिवम भाई जैसे सीनियर्स ने भी मेरा मार्गदर्शन किया और मुश्किल समय में आर्थिक रूप से मेरी मदद की."

UPCA का 'स्पीड हंट' ट्रायल्स को पूरी तरह से मुफ़्त रखने का फ़ैसला शक्ति जैसे खिलाड़ियों के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ. इसने उस आर्थिक रुकावट को दूर किया जो अक्सर ग्रामीण इलाकों के टैलेंट को सामने नहीं आने देती.

शक्ति ने बताया, "वह मुफ़्त ट्रायल हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. अगर कोई अच्छे-खासे परिवार से आता है, तो उनके लिए ₹1,500 की एंट्री फ़ीस बहुत कम है. लेकिन एक आम लड़के के लिए ₹10 भी बहुत बड़ी रकम होती है. क्योंकि ट्रायल्स मुफ़्त थे, इसलिए हम जैसे लड़कों को बहुत बढ़ावा मिला. अगर 'स्पीड हंट' हर साल होता है, तो ज़मीनी स्तर से और भी लड़के और बेहतर टैलेंट सामने आएंगे."

ऑक्शन में ₹2.5 लाख में चुने जाने से उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई है. उन्होंने पूरी ईमानदारी से कहा, "इस प्लेटफ़ॉर्म से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल हम खुद को बेहतर बनाने में कर सकते हैं. हमें जो रकम मिली है, वह हमारे लिए काफ़ी से ज़्यादा है. आम परिवारों के लोगों के लिए यह प्राइज़ मनी बहुत बड़ी है. सच कहूँ तो, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले इतना पैसा कभी नहीं देखा था."

शक्ति को अपने सामने मौजूद मौके का अच्छी तरह एहसास है. वह ज़िला-स्तर के संघर्षों और प्रोफ़ेशनल लीग के बीच की दूरी को कम करने का श्रेय स्टेट एसोसिएशन को देते हैं.

शक्ति ने कहा, "'स्पीड हंट' ने उन नए लड़कों को मौका दिया जो शायद इस स्तर तक नहीं पहुँच पाते. ज़मीनी स्तर के वे खिलाड़ी जिन्हें ट्रॉफ़ी क्रिकेट में मौके नहीं मिले, उन्हें यहाँ एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला. मैं इस पहल के लिए UPCA, राजीव शुक्ला सर और डॉ. संजय कपूर सर का बहुत आभारी हूँ. अगर हम यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो हम IPL में भी खेल सकते हैं और इंटरनेशनल पहचान पा सकते हैं. हम बहुत आगे जा सकते हैं."