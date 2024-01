Who is Sana Javed: सना जावेद कौन है जिससे शोएब मलिक ने किया निकाह, जानिए !

Who is Sana Javed: सना जावेद कौन है जिससे शोएब मलिक ने किया निकाह

Who is Sana Javed: शनिवार को पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने ट्विटर या 'X' अपनी तीसरी शादी का ऐलान कर दिया और ये ख़बर जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा "Alhamdullilah "And We created you in pairs" उन्होंने सना के साथ तस्वीरें भी साझा की हैं. उनकी शादी पाकिस्तानी एक्टर सना जावेद से हुई है. 30 साल की कराची की सना शहर-ए-ज़ात और रोमांटिक ड्रामा खानी जैसे सीरियल्स में अहम किरदार निभा चुकी हैं. जबकि 41 साल के शोएब मलिक पाकिस्तान के लिए 35 टेस्ट सहित क़रीब 450 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. शोएब मलिक इससे पहले 2010 में भारतीय टेनिस की सुपरस्टार सानिया मिर्ज़ा से निकाह कर चुके हैं. सानिया और शोएब के बीच रिश्ते टूटने जैसी अफ़वाहें इससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं. हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था.