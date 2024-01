सानिया मिर्जा से अलग होने की अफवाहों के बीच शोएब मलिक ने किया दूसरा निकाह, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, देखें Photos

Shoaib Malik ने किया निकाह

Shoaib Malik marries Pakistan actor Sana Javed: पाकिस्तानी क्रिकेटर और भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा (Sania Mirza) से अलग होने की अफवाहों के बीच शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने लोकप्रिय पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद से शादी कर ली. शोएब मलिक ने शनिवार, 20 जनवरी को अपनी निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है. शोएब ने पोस्ट शेयर कर लिखा है "अल्हम्दुलिल्लाह.. And We created you in pairs". शोएब की इस तस्वीर पर फैन्स के खूब सारे रिएक्शन आ रहे हैं. बता दें कि काफी समय से सानिया और शोएब (Shoaib Malik Pakistan Cricket) एक दूसरे से अलग रह रहे थे. दरअसल, दोनों ने खुले तौर पर कभी भी तालाक की बात नहीं की है. लेकिन अब शोएब ने निकाह करके यह बात साफ कर दिया है कि वो अब सानिया से पूरी तरह से अलग हो गए हैं.