Who is Rashid Khan's wife: राशिद खान की वाइफ कौन है? अफगानिस्तानी क्रिकेटर के खुद किया खुलासा, देखें तस्वीर

Who is Rashid Khan's wife: अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने 2 अगस्त 2025 को निकाह कर ली थी.लेकिन राशिद ने अपनी वाइफ के फेस को रिवील नहीं किया था. जिससे फैन्स सोशल मीडिया पर राशिद खान की वाइफ को लेकर लगातार अटकले लगाते रहते हैं. ऐसे में अब राशिद खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ का जिक्र किया है. राशिद खान का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, राशिद के "खान चैरिटी फ़ाउंडेशन" उद्घाटन समारोह में शामिल होने की तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें उन्हें अफ़ग़ान पोशाक पहने एक महिला के बगल में देखा गया था. ये तस्वीरें तेज़ी से सोशल मीडिया पर फैल गईं, जिससे उनकी पहचान को लेकर लोगों के बीच जिज्ञासा पैदा हो गई, ऐसे में अब राशिद ने सोशल मिडिया पर पोस्ट शेयर कर उस महिला की असलियत का खुलासा किया है और बताया है कि जो महिला मेरे साथ दिख रही है वह मेरी पत्नी है. राशिद ने तस्वीर की "गलत व्याख्या" पर खेद व्यक्त किया और कहा कि वह अपनी पत्नी को चैरिटी के उद्घाटन समारोह में लेकर आए थे.

राशिद ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में लिखा," 2 अगस्त 2025 को, मैंने अपने जीवन का एक नया और सार्थक अध्याय शुरू किया. मेरा निकाह हुआ और मैंने एक ऐसी महिला से शादी की जो उस प्यार, शांति और साझेदारी का प्रतीक है जिसकी मुझे हमेशा से उम्मीद थी. मैं हाल ही में अपनी पत्नी को एक चैरिटी कार्यक्रम में ले गया था और इतनी छोटी सी बात पर भी अनुमान लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है. सच तो साफ़ है, वो मेरी पत्नी है और हम साथ हैं और हमें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है. उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने दया, समर्थन और समझदारी दिखाई है."