Who is Muhammad Abbas? लाहौर के रहने वाले मुहम्मद अब्बास कैसे पहुंचे न्यूजीलैंड, डेब्यू वनडे में ही रच दिया इतिहास

Who is Muhammad Arslan Abbas? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज (29 मार्च 2025) नेपियर में खेला जा रहा है. जहां अपने डेब्यू मुकाबले में ही मुहम्मद अर्सलान अब्बास ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है. वह वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. 21 वर्षीय बल्लेबाज ने महज 24 गेंदों पर अर्धशतक जड़ते हुए यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उनसे पहले यह खास कारनामा टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रुणाल पंड्या के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था.

नेपियर में खेली गई अब्बास की इस उम्दा पारी के बाद हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. अगर भी युवा बल्लेबाज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके बारे में हम कुछ जानकारी लेकर आए हैं. अब्बास का जन्म 29 नवंबर साल 2003 में पाकिस्तान के पंजाब स्थित लाहौर शहर में हुआ था. उनके पिता का नाम अजहर अब्बास है. अजहर पाकिस्तान के मध्यम गति के तेज गेंदबाज थे. मगर उन्हें पाकिस्तान में कुछ कामयाबी नहीं मिली तो वह न्यूजीलैंड चले गए. यहां उन्होंने वेलिंगटन में काओरी क्लब के साथ शिरकत किया. मगर वह भी न्यूजीलैंड की टीम तक पहुंच नहीं पाए.

The moment 21-year-old Muhammad Abbas registered the fastest-ever fifty on ODI debut!

अजहर अब्बास जरुर न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर जलवा नहीं बिखेर पाए. मगर उनका बेटा अब उनका सपना पूरा कर रहा है. मुहम्मद अर्सलान अब्बास की मौजूदा उम्र महज 21 साल और 120 दिन है. वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी एवं बाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं.

21-year-old Muhammad Abbas rocketed to the fast-ever fifty on ODI debut. His fifty came from just 24 balls, beating the record of 26 balls previously held by Krunal Pandya.