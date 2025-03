NZ vs PAK: डेरिल मिचेल का धमाका, केन विलियमसन और स्टीफन फ्लेमिंग जैसे दिग्गजों के लिस्ट में हुए शामिल

Daryl Mitchell, New Zealand vs Pakistan, 1st ODI: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज (29 मार्च 2025) नेपियर स्थित मैकलीन पार्क में खेला जा रहा है. जहां न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है. वह न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में 600 या 600 से अधिक रन बनाने वाले 12वें बल्लेबाज बन गए हैं.

मिचेल से पहले यह उपलब्धि 11 बल्लेबाजों ने हासिल की थी, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

1291 रन - केन विलियमसन - 25 पारी

1090 रन - स्टीफन फ्लेमिंग - 34 पारी

1071 रन - रॉस टेलर - 25 पारी

992 रन - मार्टिन क्रो - 26 पारी

952 रन - मार्टिन गप्टिल 23 पारी

756 रन - टॉम लैथम - 26 पारी

744 रन - क्रेग मैकमिलन - 19 पारी

697 रन - क्रिस केर्न्स - 31 पारी

666 रन - एडम पारोर - 24 पारी

662 रन - नाथन एस्टल - 25 पारी

654 रन - क्रिस हैरिस - 35 पारी

Back-to-back sixes from Daryl Mitchell! Follow LIVE and free in NZ on TVNZ + & DUKE 📺 and @SportNationNZ 📻 Live scoring | https://t.co/CvmR1mQN5I #NZvPAK #CricketNation pic.twitter.com/bd6qikgC9W