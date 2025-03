रसेल और क्लासेन नहीं, यह बल्लेबाज है मध्यक्रम का सबसे खतरनाक टी-20 बल्लेबाज, मोईन अली ने बताया

Who is most dangerous T20 batsman in the middle order: टी-20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है. इस सवाल पर इंग्लैंड के पूर्व ऑल राउंडर मोईन अली (Moeen Ali) ने रिेक्ट किया है. वर्तमान में मिडिल ऑर्डर का सबसे खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को माना जाता है लेकिन इंग्लैंड के पूर्व ऑल राउंडर को ऐसा नहीं लगता है. मोईन अली ने खतरनाक मीडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर क्लासेन को नहीं बल्कि एबी डिविलियर्स को चुना है. Beard Before Wicket के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए मोईन अली ने टी-20 में मध्यक्रम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज के बारे में बात की है.

पूर्व ऑलराउंडर ने माना है कि एबी डीविलियर्स मध्यक्रम में टी-20 क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी रहे हैं. मेरी नजर में डिविियर्स मध्यक्रम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रहे हैं. एबी डिविलियर्स के बारे में बात करे तो एबी ने अपने टी-20 करियर में 340 मैच खेले और कुल 9424 रन बनाने में सफल रहे. अपने टी-20 करियर में उन्होंने 4 शतक और 69 अर्धशतकीय पारी खेली है. टी20 में एबी का स्ट्राइक रेट 150.13 का रहा है. एबी को लेकर बात करते हुए मोईन ने कहा कि, "वह एक जीनियस खिलाड़ी है. एबी गेंदबाज को आसानी से पढ़ लेते हैं. एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि गेंदबाज अगली गेंद किस तरह का करने वाला है. वह एक महान बल्लेबाज हैं.'

मोईन अली ने कहा, "मैंने उनके साथ कई बार बल्लेबाजी की है लेकिन एक बार वह मुझे बता रहे थे कि गेंदबाज क्या करने जा रहा है और अगली गेंद गेंदबाज ने उसी तरह की गेंद की. एक पूरा ओवर था जहां वह मुझे बता रहे थे कि गेंदबाज क्या करने जा रहा है."

Photo Credit: BCCI

एबी डिविलियर्स के बारे में बात करे तो एबी ने अपने टी-20 करियर में 340 मैच खेले और कुल 9424 रन बनाने में सफल रहे. अपने टी-20 करियर में उन्होंने 4 शतक और 69 अर्धशतकीय पारी खेली है. टी20 में एबी का स्ट्राइक रेट 150.13 का रहा है. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में एबी ने 78 मैच खेलकर 1672 रन बनाए थे जिसमें उनके नाम 10 अर्धशतक दर्ज है. एबी के आईपीएल करियर की बात उन्होंने 184 मैच खेलकर 3403 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने 3 शतक लगाए हैं. एबी का आईपीएल में स्ट्राइक रेट 151.69 का रहा है. (AB de Villiers in IPL)