शतकों के शहंशाह विराट से भी औसत में आगे कौन, वनडे में कोहली से कितना पीछे हैं शुभमन गिल

अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में विराट कोहली ने इंदौर में अपना 54वां शतक जमाया. ये किसी भी फ़ॉर्मैट में सबसे ज़्यादा शतकों का रिकॉर्ड तो है ही आनेवाले कई सालों में लगता नहीं कि ये रिकॉर्ड किसी बल्लेबाज़ के हाथ आनेवाला है. Gen Z के भाषा में विराट वनडे क्रिकेट इतिहास के GOAT हैं- ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम. यानी, वनडे क्रिकेट इतिहास के अबतक के बेहतरीन खिलाड़ी.

टेस्ट क्रिकेट में किसी बल्लेबाज़ की पहचान उसके मैचों की संख्या, रन, शतक, औसत और मैचविनिंग पारियों से की जाती है. तो, टी-20 में स्ट्राइक रेट, अर्द्धशतक, शतक और मैचविनिंग पारियों से बल्लेबाज़ों को आंका जाता है.

वनडे मैचों में शतक और रन के अलावा औसत खिलाड़ी को आंकने का बड़ा पैमाना साबित होता है. वनडे में विराट को नाम बेशुमार रिकॉर्ड हैं. वनडे औसत के मामले में भी वो पोडियम पर बने हुए हैं. लेकिन कुछ खिलाड़ी अब भी औसत के मामले में उनसे आगे हैं, तो कैसे हैं?

औसत के मामले में विराट से आगे कौन?

औसत के लिहाज़ से अमेरिका के मिलिंद कुमार और हॉलैंड के पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के मौजूदा सहायक कोच राएन टेन डोस्काटे विराट कोहली से कहीं आगे नज़र आते हैं.

सिर्फ़ वनडे के बैटिंग औसत के आंकड़ों का पेच ये है कि विराट ने वनडे में 311 मैच खेले हैं जबकि मिलिंद कुमार ने 22 और राएन टेन डोएस्काटे ने 33 मैच. इस लिस्ट में भारत के शुभमन गिल से ही उम्मीद की जा सकती है कि वो अगर इसी फ़ॉर्म में खेलते रहे तो एक-डेढ़ दशकों के बाद उनकी तुलना विराट के आंकड़ों से हो सकेगी.

खिलाड़ी मैच देश औसत मिलिंद कुमार 22 अमेरिका 67.7 राएन टेन डोएस्काटे 33 हॉलैंड 67 विराट कोहली 311 भारत 58.7 शुभमन गिल 61 भारत 55.7

रनों के लिहाज़ से दूसरे नंबर पर

रनों के लिहाज़ से विराट कोहली ज़ाहिर तौर पर दूसरे नंबर पर हैं. सचिन तेंदुलकर ने उनसे क़रीब डेढ़ सौ मैच ज़्यादा खेले हैं और 3500 से ज़्यादा रन जोड़े हैं. इस लिस्ट में विराट के बाद दुनिया भर में खेल रहे खिलाड़ियों में सिर्फ़ रोहित शर्मा के आंकड़ों से ही विराट की तुलना की जा सकती है.

खिलाड़ी मैच देश रन सचिन तेंदुलकर 463 भारत 18,426 विराट कोहली 311 भारत रोहित शर्मा 282 भारत 11,577

सर डॉन ब्रैडमैन से रिकॉर्ड- शतकों का शहंशाह

शतकों के मामले में तो ज़ाहिर तौर पर ‘किंग' अव्वल नंबर पर हैं. वनडे को लेकर मौजूदा हालात को देखते हुए तो शतकों का ये रिकॉर्ड सर डॉन ब्रैडमैन के कई टेस्ट रिकॉर्ड की तरह ना जाने कितने सालों तक बरक़रार रहने वाले लगता है.