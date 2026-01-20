विज्ञापन

धुरंधर-2 का बजट 500-1000 करोड़ नहीं, डायरेक्टर ने जीरो खर्च में बना डाला कमाई का ये 'एटम बम'

Dhurandhar 2 को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. फैन्स इस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट को लेकर एक्साइटेड हैं लेकिन इस फिल्म के यानी कि धुरंधर-2 के बजट के बारे में ये बात जानते थे आप.

Dhurandhar 2 का बजट कितना है?
नई दिल्ली:

साल 2025 और 2026 में एक नाम चर्चा में छाया रहा. ये नाम था धुरंधर. बात करें साल 2025 की तो जब से इस फिल्म का टीजर और तस्वीरें सामने आई थी फैन्स के बीच इसे लेकर अच्छा खासा क्रेज था. धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी एक फिल्म इस तरह का कमाल दिखा सकती है. ये फिल्म साल 2025 में कमाई के मामले में भी धुरंधर साबित हुई. 5 दिसंबर को रिलीज हुई ये धुरंधर आज 20 जनवरी 2026 तक थियेटर्स में है और लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं कि 2025 और 2026 इसी नाम का जलवा रहा. अभी पहली यानी कि धुरंधर का क्रेज खत्म भी नहीं हुआ है कि धुरंधर-2 को लेकर मार्केट सज चुका है. बताया जा रहा है कि धुरंधर-2 का टीजर बॉर्डर-2 फिल्म के साथ थियेटर्स में दिखाया जाएगा. 

धुरंधर-2 का टीजर

धुरंधर-2 का टीजर मेकर्स के पास समझिए तैयार ही था. इसे थियेटर्स में दिखाने से पहले सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया. सेंसर बोर्ड ने एक्शन और दूसरे एलिमेंट्स देखते हुए इस टीजर के ए सर्टिफिकेट दिया है. खबर है कि बॉर्डर-2 की स्क्रीनिंग के साथ दर्शकों को धुरंधर-2 का एक डोज भी दिया जाएगा. ये टीजर 1 मिनट 48 सेकेंड का है.

धुरंधर-2 का बजट

धुरंधर-2 के बजट के बारे में पढ़कर आपको लग रहा होगा कि जब एक्शन धांसू है और ये फिल्म हर मामले में धुरंधर से दो कदम आगे है तो फिर इसका बजट भी डबल या उससे ज्यादा ही होगा. चलिए इस बीच ये बताइए कि क्या आपको धुरंधर का बजट पता है? धुरंधर का बजट कितना है? विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक धुरंधर का बजट करीब 250 से 300 करोड़ है. अब क्या लगता है? धुरंधर-2 का बजट कितना होगा? चलिए बता ही देते हैं. धुरंधर-2 का बजट जीरो है. जी हां इस फिल्म को बनाने में मेकर्स का एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है. ऐसा क्यों ?

धुरंधर-2 का बजट जीरो क्यों है?

ऊपर लिखी जीरो खर्च की बात आपको अटपटी लग रही होगी लेकिन जब आपको इसकी सांइस समझाउंगी तो आप भी कहेंगे बात तो सही है. धुरंधर-2 का बजट जीरो इसलिए है क्योंकि ये फिल्म तो पहले ही तैयार थी. आदित्य धर बनाना तो एक ही फिल्म चाहते थे. बनाते बनाते इतनी लंबी हो गई कि दो पार्ट करने पड़ गए. अब बताइए बनी बनाई फिल्म को अलग से ही तो रिलीज किया जा रहा है. ऐसे में खर्च की बात कहां से आई. प्रमोशन के लिए धुरंधर फैन्स ही काफी हैं. 

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर के कलेक्शन की तो क्या ही बात की जाए. सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात इस पर फिट बैठती है. ये फिल्म पिछले 46 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है और इसकी वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1283.5 करोड़ रुपये हो चुकी है. अभी भी इस फिल्म ने अपने 46वें दिन भी 1.40 करोड़ की कलेक्शन की थी.

धुरंधर फिल्म की स्टार कास्ट

स्टारकास्ट की बात करें तो रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. उनके साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर अहम किरदार निभाते नजर आए. इस स्टार कास्ट में से केवल अक्षय खन्ना ही हैं जो धुरंधर-2 में केवल फ्लैशबैक वाले सीन में नजर आ सकते हैं क्योंकि वह पहले पार्ट में मारे जा चुके हैं.

