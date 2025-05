विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद अब उनकी जगह नंबर 4 पर कौन करेगा बल्लेबाजी, ये हैं दावेदार

Who can replace Virat Kohli in India's Test: विराट कोहली (Virat Kohli) ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. कोहली (Kohli) ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी साझा की है. कोहली ने कोहली ने अपने भावुक पोस्ट में टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपने जुनून, इस प्रारूप से मिली सीख और अपने 14 साल के शानदार सफर को साझा किया. अब कोहली के टेस्ट से अलग होने के बाद सवाल उठता है कि उनकी जगह अब किसे भारतीय टेस्ट इलेवन में मौका मिलेगा. बता दें कि जून में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होगा. जून से पहले अब बीसीसीआई को कोहली का विकल्प तलाशना होगा. ऐसे में जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो कोहली की जगह टेस्ट में भारतीय इलेवन का हिस्सा बन सकते हैं. (Kohli retires from Test cricket)

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer)

कोहली के टेस्ट संन्यास के बाद अब श्रेयस अय्यर उनकी जगह लेने को सबसे बड़े दावेदार में से एक हैं. अय्यर ने 2021 में डेब्यू शतक के साथ टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह पक्की कर ली थी. हालांकि वह जनवरी 2024 से टेस्ट टीम से बाहर हैं, लेकिन रेड-बॉल क्रिकेट में उनकी हालिया वापसी उन्हें टीम में वापस बुला सकती है. उन्होंने मुंबई के लिए 2024-25 रणजी ट्रॉफी में 68.57 की औसत से 480 रन बनाए थे.

साई सुदर्शन (Sai Sudharsan)

अय्यर के बाद जो सबसे बड़े दावेदार हैं वह खिलाड़ी हैं साई सुदर्शन, साई ने आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से फैन्स को चौंका कर रख दिय़ा है. खासकर साई ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान जिस तकनीक के साथ बल्लेबाजी की है उसे उन्हें वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज बना दिया है. साई सुदर्शन ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का पूरा सीजन नहीं खेल पाए थे, लेकिन 3 मैचों में उन्होंने 76 के शानदार औसत से 304 रन बनाए थे, जिनमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था. इसके बाद सुदर्शन ने आईपीएल 2025 (IPL 2025) में अपनी शानदार फॉर्म से अपनी दावेदारी पेश कर दी है. साई सुदर्शन ने 11 मैचों में 509 रन बना लिए हैं.

नीतीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy)

इसके बाद दूसरे दावेदार के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी हैं. नीतीश कुमार रेड्डी ने 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कठिन परिस्थितियों में अपनी काबिलियित दिखाई थी. उन्होंने अबतक नौ टेस्ट पारियों में 37.25 की औसत से 298 रन बनाए, जिसमें एक शतक भी शामिल है. हालांकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में निचले क्रम में बल्लेबाजी की थी. लेकिन अब जब कोहली टेस्ट टीम में नहीं हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है.

सरफराज खान

सरफराज खान (Sarfaraz Khan) घरेलू क्रिकेट में रन बनाने वाली मशीन रहे हैं. 27 साल के खिलाड़ी ने कई सालों तक रणजी ट्रॉफी में अपना दबदबा बनाए रखा. 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ उनका टेस्ट डेब्यू आशाजनक रहा और उसके बाद उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक बनाया. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान बेंच पर बैठने के बावजूद, सरफराज का फॉर्म और उनके कौशल उन्हें नंबर चार के लिए टॉप दावेदार बनाते हैं