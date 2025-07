विराट कोहली और रोहित शर्मा अगला वनडे मैच कब खेलेंगे ? जानें किस टीम के खिलाफ खिलाफ दिखेगा 'रो-को' का जलवा

Virat Kohli and Rohit Sharma Next Match ODI cricket: टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के लिए अगला मैच कब खेल पाएंगे. इस सवाल का जवाब भारतीय फैन्स खोज रहे हैं. वहीं, अब ताजा मामला भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज को लेकर है (BCCI awaits government clearance for India tour of Bangladesh). दरअसल, इस समय दोनों देशों के राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण इस सीरीज को रद्द किए जाने की संभावना बढ़ गई है. 17 अगस्त से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली जानी है लेकिन बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को बताया कि बीसीसीआई (BCCI) को दौरे के लिए अभी आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है क्योंकि उन्हें अभी तक भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में जब तक भारत सरकार से इस दौरे को लेकर मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक इस सीरीज को शे़ड्यूल नहीं माना जााएगा. (Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Comeback in Suspense)

'रोको' को करना होगा इंतजार (When Will Virat Kohli and Rohit Sharma's ODI Return)

अब ऐसे में यदि बांग्लादेश का दौरा रद्द हो जाता है, तो कोहली और रोहित को इंटरनेशनल स्तर पर वापसी के लिए अक्टूबर तक इंतजार करना होगा, जब भारत 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी. यह सीरीज बेहद ही खास होगी. दरअसल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कोहली और रोहित के लिए एक समारोह का भी आयोजन करने वाला है. क्योंकि यह ऑस्ट्रेलियाई दौरा खासकर विराट कोहली के लिए आखिरी हो सकता है.

बीसीबी को उम्मीद, लेकिन आकस्मिक योजनाएं तैयार (Bangladesh Tour Faces Uncertainty)

अनिश्चितता के बावजूद, बीसीबी अगस्त में भारत की मेजबानी को लेकर आशावादी है, उसने कहा कि "उन्हें भारतीय बोर्ड से सकारात्मक संकेत मिले हैं. यदि मंजूरी न मिलने के कारण दौरा स्थगित हो जाता है, तो दोनों बोर्ड जल्द से जल्द सीरीज को फिर से आयोजित करने की योजना पर विचार करेंगे.

बता दें कि कोहली ने अपना आखिरी वनडे मैच मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. कोहली ने वनडे में अबतक 302 मैच खेलकर 14181 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 51 शतक और 74 अर्धशतक दर्ज है. (Virat Kohli Career Stats). इसके अलावा रोहित शर्मा की बात करें तो हिट मैन ने 273 वनडे में 11168 रन बनाए हैं. रोहित के नाम 32 शतक और 58 अर्धशतक दर्ज है. (Rohit Sharma Career Stats). हिट मैन ने अपना आखिरी वनडे मैच मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था.