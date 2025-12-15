जब ज्योतिष के पास गए थे गब्बर, शिखर धवन ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 'द वन' को लेकर इन दिनों चर्चाओं में हैं. 22 गज के मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात करने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने किताब लिखी है और उसमें अपनी क्रिकेट के दिनों के कई दिलचस्प वाक्ये का जिक्र किया है. अपनी बुक लॉन्च के मौके पर धवन ने एनडीटीवी से खास बातचीत में ऐसे ही एक मौके का जिक्र किया है, जब उनकी मां उन्हें एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई थी.

शिखर धवन से बुक लॉन्च के मौके पर एनडीटीवी के स्पोर्ट्स एडिटन विमल मोहन ने गब्बर से सवाल पूछा कि 'आप एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास भी गए थे'. इसका जवाब देते हुए धवन ने कहा,"हां जी हां बिल्कुल जैसे भारतीय परिवारों में है, हमारे संस्कृति में है, ये मेरी मां मुझे लेके गई थी, उस वक्त तो वहां बिल्कुल गया था."

जब गर्लफ्रेंड के साथ घुमने की मिली सजा

वहीं अपनी किताब में शिखर धवन ने एक और दिलचस्प वाक्ये का जिक्र किया है, जब ऑस्ट्रेलिया में गर्लफ्रेंड के साथ घुमने रहे थे और कोच ने उन्हें देख लिया था. धवन ने इस वाक्ये का जिक्र करते हुए कहा,"ऑस्ट्रेलिया में हुआ था यह. जब मैं एयरपोर्ट पर था तब एक लड़की से मैं मिला था. तो मैं फिर टूर पे उसके साथ घूम फिर भी रहा था. यंग था. पर तो उस वक्त वो किया और उसका फिर परिणाम भी हुए मेरे लिए. यह स्टोरी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि कोई यंगस्टर हो वो सुने तो सीख सके. मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है. हां उससे मेरे करियर पर इफेक्ट आया था और मैं एक दो साल पीछे हो गया था. तो इसलिए स्टोरी बताने का भी यही मेरा रीजन था, ताकि अगर यंगस्टर है तो वो सीख सकता है."

क्या है आगे का प्लान

वहीं जब उनसे पूछा गया कि को भविष्य में क्या करना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कहा,"मेरा बिजनेस तो चल ही रहे हैं. बाकी अगर एंटरटेनमेंट में संभावाएं आती हैं तो एंटरटेनमेंट जरूर एक्सप्लोर करूंगा. मैं इतने शौक से रील्स वगैरह बनाता हूं तो एंटरटेनमेंट जरूर एक्सप्लोर करूंगा. देखते हैं कुदरत क्या-क्या मौके लाता है."

ऐसा रहा है करियर

शिखर ने भारत के लिए 34 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 40.61 की औसत से 2315 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और पांच अर्द्धशतक आए हैं. जबकि वनडे में उन्होंने 167 बार वो भारतीय जर्सी पहन मैदान पर उतरे हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 44.11 की औसत से 6793 रन आए हैं. वनडे में धवन का स्ट्राइक रेट 91.35 का है. इस दौरान उन्होंने 17 शतक और 39 अर्द्धशतक लगाए हैं.

आईपीएल में 6 हजार से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज शिखर धवन ने 68 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इसमें वह 1759 रन बनाने में सफल हुए हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनके नाम 11 अर्द्धशतक हैं.

