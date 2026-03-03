IND vs ENG: अगर बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल और रिजर्व डे का खेल, तो फाइनल के लिए पलट जाएगी बाजी

What If IND vs ENG T20 World Cup Semi-Final Washed Out by Rain: टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड आमने-सामने होने वाले हैं. लगातार तीसरी बार यह दोनों टीमें टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भिड़ेंगी, जिससे मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ गया है. लेकिन इस हाई-वोल्टेज मैच पर बारिश का साया मंडराने लगा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने इस सेमीफाइनल के लिए 6 मार्च को रिजर्व डे रखा है. यानी अगर 5 मार्च को बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो पाता या अधूरा रह जाता है, तो मुकाबला अगले दिन पूरा कराया जाएगा, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर 5 मार्च को भी मैच नहीं हो पाया और 6 मार्च को रिजर्व डे पर भी लगातार बारिश के कारण मुकाबला रद्द करना पड़ा, तो फाइनल में कौन पहुंचेगा?

बारिश के कारण मुकाबला रद्द तो फाइनल में कौन?

नियमों के मुताबिक ऐसी स्थिति में सुपर-8 राउंड में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा. यहां पर पलड़ा इंग्लैंड के पक्ष में झुका हुआ है. इंग्लैंड ने सुपर-8 चरण में खेले अपने तीनों मुकाबले जीते थे. दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी.

इसका सीधा मतलब है कि अगर सेमीफाइनल और रिजर्व डे दोनों दिन बारिश के कारण खेल संभव नहीं हो पाया, तो इंग्लैंड सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी और भारत का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा.

Photo Credit: Accuweather.com

टी20 फॉर्मेट में भारत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत

हालांकि आंकड़ों की बात करें तो टी20 फॉर्मेट में भारत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 17 और इंग्लैंड ने 12 मैच जीते हैं. पिछले टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराया था, जबकि 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से मात दी थी.

अब नजरें मौसम पर भी टिकी हैं. अगर मौसम साफ रहा तो फैसला मैदान पर होगा. लेकिन अगर बारिश ने खेल बिगाड़ दिया, तो सुपर-8 का प्रदर्शन भारत के लिए भारी पड़ सकता है. ऐसे में भारतीय टीम के लिए दुआ यही होगी कि मुकाबला हर हाल में खेला जाए, ताकि फाइनल का रास्ता उनके प्रदर्शन से तय हो, न कि मौसम की मार से. हालांकि भारत-इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल और रिजर्व डे दोनों दिन बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है की मैच अपने तय दिन और समय पर खेला जाये और रिजर्व डे की भी जरुरत ना पड़े.