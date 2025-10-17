विज्ञापन
विशेष लिंक

NDTV World Summit 2025: 'फिट होता तो टीम में होता', मोहम्मद शमी के आरोपों पर क्या बोले अजीत अगरकर

Ajit Agarkar react on Mohammed Shami: तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया है.

Read Time: 4 mins
Share
NDTV World Summit 2025: 'फिट होता तो टीम में होता', मोहम्मद शमी के आरोपों पर क्या बोले अजीत अगरकर
Ajit Agarkar big Statement on Mohammed Shami, अगरकर का बड़ा बयान
  • अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी के फिटनेस और चयन को लेकर हालिया विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है
  • शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए फिट न होने के कारण टीम में शामिल नहीं किया गया था
  • अगरकर ने कहा कि शमी के साथ उनकी कई बार बातचीत हुई है और उनका फोन हमेशा खिलाड़ियों के लिए खुला रहता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Ajit Agarkar on Mohammed Shami: NDTV World Summit में मुख्यचयन कर्ता अजीत आगरकर ने मोहम्मद शमी से लेकर टीम के चयन और विराट कोहली और रोहित शर्मा पर खुलकर बात की. मोहम्मद शमी के टीम में नहीं चुने जाने को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया. 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 24 विकेट लेकर धमाल मचाने वाले भारतीय पेसर मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से उन्हें बाहर करने के लिए बीसीसीआई चयनकर्ताओं पर सीधा कटाक्ष किया था. तेज गेंदबाज ने कहा कि रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए उनकी उपलब्धता साबित करती है कि वह फिट हैं और इस पर चयन पैनल को अपडेट करना उनका काम नहीं है. 

अजीत अगरकर ने NDTV वर्ल्ड समिट में कहा,"अगर वो मुझसे कहते तो मैं उन्हें जवाब दे पाता. अगर वो यहां होते तो मैं उन्हें जरूर बताता. मुझे नहीं पता कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कहा है. अगर मैं जानता तो उन्हें कॉल जरूर करता. अधिकतर खिलाड़ियों के लिए मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है और मैंने बीते कुछ महीनों में मेरी उनसे काफी बात भी हुई है."

Latest and Breaking News on NDTV

अगरकर ने आगे कहा"वह भारत के लिए एक अद्भुत प्रदर्शनकर्ता रहा है. अगर उसने कुछ कहा है, तो शायद यह बात  उसे मुझसे करनी चाहिए, लेकिन इंग्लैंड से पहले भी हमने कहा था कि अगर वह फिट होता, तो वह विमान में होता. दुर्भाग्य से, वह फिट नहीं था." 

अगरकर ने आगे कहा कि "हमारा घरेलू सीज़न अभी शुरू हुआ है और हम देखेंगे कि वह फिट हैं या नहीं और देखेंगे कि यह कैसे जाता है. क्योंकि अभी रणजी का पहला राउंड शुरू हुआ है. हमने कुछ गेम में यह पता चल जाएगा."

Latest and Breaking News on NDTV

चयनकर्ता अजीत अगरकर ने,"अगर वो फिट हैं और क्वालिटी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप शमी जैसे गेंदबाज क्यों नहीं चाहेंगे. लेकिन जो चीजें हमने 6-8 महीने में देखी हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया दौरे को इसमें शामिल कर ले, जहां हमें उनकी बहुत जरूरत थी. लेकिन वो फिट नहीं थे. अगर वो अगरे कुछ महीनों में फिट रहते हैं तो कौन जानता है कि कहानी क्या होगी." लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, वो अभी फिट नहीं है."

बता दें, मोहम्मद शमी ने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की नुमाइंदगी की थी. चैंपियंस ट्रॉफी में शमी ने वरुण चक्रवर्ती के साथ देश के लिए सबसे ज़्यादा 9 विकेट झटके थे. लेकिन इन सब के बावजूद शमी किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं. 35 साल के शमी टखने और घुटने की बार बार होने वाली चोटों से जूझ रहे हैं जिसके लिए 2023 विश्व कप के बाद उनकी सर्जरी हुई थी. मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में चैंपियन रही थी. इसके बाद शमी को किसी भी फॉर्मेट में मौका नहीं मिला है.

बंगाल के लिए रणजी मैच की शुरुआत से पहले मोहम्मद शमी शमी ने दावा किया था कि वह फिट है फिर उनका टीम में चयन कैसे नहीं हुआ. शमी ने कहा था,"भारतीय टीम में चयन उनके हाथ में नहीं है. मेरा काम तैयारी करना और मैच खेलना है. मुझे तैयारी के लिए मैच मिलते हैं, या मुझे कहीं भी खेलने का मौका दिया जाता है, तो मैं तैयार रहूंगा.  फिटनेस संबंधी कोई समस्या होती, तो मैं यहां नहीं होता. अगर मैं चार दिवसीय (मैच) खेल सकता हूं, तो मैं 50 ओवर (वनडे) भी खेल सकता हूं."

यह भी पढ़ें: 'सेलेक्टर के तौर पर काम करना सबसे चुनौती भरा..', NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में बोले अजीत अगरकर

यह भी पढ़ें: विराट और रोहित 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे या नहीं ? NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में अजीत अगरकर ने दिया जवाब

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohammad Shami Ahmed, Ajit Agarkar, NDTVWorldSummit2025News, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now