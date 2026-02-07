WI vs SCO LIVE Score, T20 World Cup 2026: स्कॉटलैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की पहले बल्लेबाजी, जानें ताजा अपडेट

WI vs SCO LIVE Score: स्कॉटलैंड के कप्तान रिचर्ड बैरिंगटन ने आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप सी मैच में शनिवार को यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है.बता दें कि स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के बाहर होने के बाद इस टी20 विश्व कप में शामिल किया गया है. . (LIVE SCORE)
स्कॉटलैंड (प्लेइंग XI): जॉर्ज मुन्से, मैथ्यू क्रॉस(विकेटकीपर), ब्रैंडन मैकमुलेन, माइकल जोन्स, टॉम ब्रूस, रिची बेरिंगटन(कप्तान), माइकल लीस्क, ओलिवर डेविडसन, मार्क वाट, ब्रैड करी, सफयान शरीफ
वेस्ट इंडीज (प्लेइंग XI): ब्रैंडन किंग, शाई होप(विकेटकीपर/कप्तान), शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ
West Indies vs Scotland, 2nd Match LIVE UPDATE
