अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के लिए इनाम का ऐलान, इतने करोड़ रुपये देगा BCCI

Bcci Prize Money for India U19 Team : अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को बीसीसीआई ने नगद इनाम देने का ऐलान किया है. बीसीसीआई ने भारतीय अंडर 19 टीम के 7.5 करोड़ रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है. BCCI सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया ने कहा, "भारत के इंग्लैंड को हराकर ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरा देश खुश है... हमने वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए 7.5 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है." बता दें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर छठी बार खिताब अपने नाम किया.

#WATCH | Mumbai | India wins the ICC Under 19 Cricket World Cup | BCCI Secretary Devajit Saikia says, "The entire nation is happy after India defeated England to win the ICC Under 19 Cricket World Cup...We have announced a reward of Rs 7.5 crore for the world cup winning team..." pic.twitter.com/Yd3i8wK2CO — ANI (@ANI) February 7, 2026

आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फाइनल में इतिहास रचा था. भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और 9 विकेट पर 411 रन बनाए थे जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 311 रन ही बना सकी. फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 175 रन की पारी खेली. वैभव ने केवल 80 गेंद पर 175 रन बनाए थे जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल रहे. वैभव की पारी के दम पर भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बना पाने में सफल रही.

बीसीसीआई ने भारतीय अंडर 19 टीम की तारीफ की

बीसीसीआई ने विज्ञप्ति में मुख्य कोच ऋषिकेश कानिटकर और उनके सहयोगी स्टाफ के मार्गदर्शन की भी सराहना की. बीसीसीआई ने बोर्ड के ‘उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)' के क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के योगदान को भी विशेष रूप से उल्लेख किया, जिनकी देख रेख ने खिलाड़ियों को बड़े मुकाबलों के लिए तैयार किया.

टीम को बधाई देते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा, ‘‘छठी बार अंडर-19 विश्व कप जीतना एक असाधारण उपलब्धि है और यह आयु-वर्ग क्रिकेट में भारत की ताकत को दर्शाता है. इस टीम ने पूरे टूर्नामेंट में आत्मविश्वास और जज्बे का शानदार प्रदर्शन किया. पुरुष और महिला दोनों अंडर-19 विश्व कप खिताब अपने नाम करना हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है.''

ये भी पढ़ें- Video: 'जो भी है वैभव की वजह से है', चैंपियन बनने के बाद U19 कप्तान आयुष म्हात्रे का रिएक्शन वायरल