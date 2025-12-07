विज्ञापन
'अबे मोटा हो जाऊंगा वापस', जायसवाल के हाथ से विराट ने खाया केक, रोहित ने टरकाया, फैन्स बोले- अद्भुत

Virat kohli Eat Cake Viral Video: मैच में यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जमाया. जायसवाल ने मैच में 121 गेंद पर 116 रन की नाबाद पारी खेली, जायसवाल ने अपने चौथे मैच में वनडे का पहला शतक पूरा किया

Viral video of Virat kohli Eats Cake: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से सीरीज़ जीतने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने होटल में पहुंचकर केक काटकर सीरीज जीत का जश्न मनाया. विराट कोहली, जो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, उन्होंने ODI में टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए केक खाया, रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल का दिया हुआ एक टुकड़ा भी खाने से मना कर दिया. रोहित, जिन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद 10kg से ज़्यादा वज़न कम किया है, फिट रहने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं. ऐसे में जब जायसवाल ने रोहित को केक खाने को दिया तो हिट मैन ने खाने से मना कर दिया और रोहित ने कहा, "मैं नहीं खा रहा मोटा हो जाऊंगा वापस". जिसके वहां मौजूद विराट कोहली और जायसवाल की हंसी छूट जाती है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. 

रोहित ने तीसरे वनडे में खेली 75 रन की पारी 

रोहित ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज़ में शानदार और असरदार परफॉर्मेंस दी, जिसके कारण  भारत ने 2-1 से  सीरीज जीतने में सफल रहा. उन्होंने रांची में पहले ODI में 51 गेंदों पर तेज़ 57 रन बनाए, इस पारी में तीन छक्के और पांच चौके शामिल थे, इस दौरान उन्होंने पुरुषों के ODI इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्कों का शाहिद अफरीदी का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा था. 

जायसवाल और कोहली की शानदार बल्लेबाजी से जीता भारत 

हालांकि दूसरे मैच में उन्होंने आउट होने से पहले सिर्फ़ 14 रन बनाए, लेकिन विशाखापत्तनम में अहम तीसरे ODI में उन्होंने भारत को जीत दिलाई. इस सीरीज़ जिताने वाले परफॉर्मेंस में, उन्होंने 73 गेंदों पर अहम 75 रन बनाए, और अपना 61वां ODI अर्धशतक बनाया. रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 रन भी पूरे किए. इसके अलावा विराट कोहली ने 65 रन की पारी खेली.

मैच में यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जमाया. जायसवाल ने मैच में 121 गेंद पर 116 रन की नाबाद पारी खेली, जायसवाल ने अपने चौथे मैच में वनडे का पहला शतक पूरा किया. यशस्वी को उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिली. इस सीरीज में कोहली ने तीन मैच में 302 रन बनाए तो वहीं, रोहित ने 3 पारी में 146 रन बनाए. जायसवाल ने 156 रन बनाए. इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए. कुलदीप ने 3 मैच में 9 विकेट लेने में सफलता हासिल की. 

