हैरतअंगेज फील्डिंग ! 41 साल के एबी डिविलियर्स ने आखिरी गेंद पर किया 'चमत्कार', देखकर यकीन नहीं होगा

AB De Villiers' Flying Stop : 41 साल के एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) ने क्रिकेट के मैदान पर आज भी उतने ही फिट हैं जितने इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान हुआ करते थे. इस समय एबी वर्ल्ड चैंपियंनशिप ऑफ लीजेंड्स में खेल रहे हैं और इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपने बल्ले से करिश्मा किया है और दो शतक लगाने में सफल रहे हैं. इसके अलावा एबी ने अपनी फील्डिंग से भी दुनिया को चौंका कर रख दिया है. अब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ मैच में एबी ने अपनी फील्डिंग से एक ऐसा चमत्कार किया है जिसे देख फैन्स हैरान हैं. एबी की फील्डिंग के कारण ही साउथ अफ्रीका चैंपियन की टीम मैच को एक रन से जीतने में सफल रही और WCL के फाइनल में पहुंचने में सफल रही. (AB de Villiers' fielding masterclass Video)

आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को तीन रन की दरकार थी. मैच को टाई करने के लिए दो रन चाहिए थे. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेनियन क्रिस्टियन ने शॉट खेला, गेंद मिड विकेट की ओर गई. डिविलियर्स ने गेंद को पक़ड़ा और बॉलर की ओर थ्रो फेंक दी. गेंदबाज पार्नेल ने बिना समय गंवाए गेंद पकड़ कर स्टंप दे मारा.

ऑस्ट्रेलिया एक रन से पीछे रह गया और साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचने में सफल रहा. क्रिस्टियन 49 रन बनाकर नाबाद रहे लेकिन मैच को जीता नहीं पाए. एबी डिविलियर्स ने आखिरी गेंद पर अपनी चमत्कारिक फील्डिंग से विश्व क्रिकेट को हिला कर रख दिया.

Same ground, different ending 🥹



AB de Villiers with pinpoint fielding, Allan Donald with long-awaited redemption - 26 years after the '99 heartbreak, South Africa edge Australia in a last-ball thriller.#WCL2025 pic.twitter.com/3XwoRJjeE9