"Easy game Cricket.", धोनी के लगातार तीन छक्के, रवि शास्त्री की कमेंट्री, फैन्स का दीवानापन, माही मैजिक के 4 गेंद का ऐसा था रोमांच, Video

MS Dhoni vs Hardik Pandya: धोनी ने जीता दिल

Dhoni Hits Hattrick Of Sixes vs Hardik Pandya: मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में सीएसके (MI vs CSK IPL 2024) को 20 रनों से शानदार जीत मिली, सीएसके की जीत में जहां गेंदबाज पथिराना ने कमाल किया और 4 विकेट लेने में सफल रहे लेकिन वहीं दूसरी ओर सीएसके की पारी के आखिरी ओवर में जो चमत्कार हुआ, उसने फैन्स को हैरान कर दिया. दरअसल, एक बार फिर फैन्स को वानखेड़े में उन यादों से गुजरना पड़ा जो धोनी ने साल 2011 में किया था. दऱअसल, मुंबई के खिलाफ मैच में धोनी आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने आए. लेकिन इसके बाद धोनी ने जो 4 गेंद खेली उसने एक दम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए. (Ravi Shastri in the commentary box, MS Dhoni at Wankhede)