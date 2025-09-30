Video: घर लौटते ही चैंपियन कप्तान सूर्या के स्वागत में उमड़ी भीड़, फैन्स के बीच सेल्फी लेने की मची होड़

- कप्तान सूर्यकुमार यादव का मुंबई में पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया गया
- सूर्यकुमार यादव को स्थानीय निवासियों ने उन्हें शॉल, पुष्पमाला और तिरंगा भेंट कर सम्मानित किया
- सूर्यकुमार यादव ने पूर्व सांसद के घर मां दुर्गा की मूर्ति के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण किया.
Suryakumar Yadav Receives Hero's Welcome: एशिया कप में भारतीय टीम को जीत दिलाकर लौटने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव का मुंबई में ज़ोरदार स्वागत किया गया. देवनार स्थित उनके घर ढोल-नगाड़ों की थाप गूंज और पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत हुआ., उनकी आरती उतारी गई. इसी भवन में रहने वाले पूर्व सांसद राहुल शेवाले और निवासियों ने सूर्यकुमार को शॉल, पुष्पमाला और तिरंगा भेंट कर उनका अभिनंदन किया. इसके बाद सूर्यकुमार ने पूर्व सांसद राहुल शेवाले के घर विराजमान मां दुर्गा की मूर्ति के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और अपने फैंस के साथ फोटो क्लिक करवाईं.
सूर्यकुमार का भव्य स्वागत— NDTV India (@ndtvindia) September 30, 2025
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का घर पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया.#AsiaCup2025 #SuryaKumarYadav pic.twitter.com/CtDfcaZw06
तिलक वर्मा का भी हुआ हैदराबाद में भव्य स्वागत
भारत के एशिया कप 2025 के फाइनल के हीरो तिलक वर्मा का सोमवार को हैदराबाद के शमशाबाद हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में नाबाद 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने वाले यह बाएं हाथ के बल्लेबाज भारत को रिकॉर्ड नौवां एशिया कप खिताब दिलाने में मदद करने के बाद अपने गृहनगर लौट आए.
A warmly Welcomed of Tilak Verma At Hyderabad Airport..!!🥶🔥— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 29, 2025
The Unbelievable Craze..!!💪🔥 pic.twitter.com/KUuhNyo48z
तेलंगाना खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी और प्रबंध निदेशक सोनी बाला देवी ने भी उनका अभिनंदन किया.जैसे ही तिलक कार में बैठे, प्रशंसकों ने कार को घेर लिया और उनके नाम के नारे लगाने लगे.
